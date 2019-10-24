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بالتعاون مع مؤسسة كرييتف كونفدنس الإبداعية تم تنظيم هذه التجربة الفريدة والترحيب بالدكتور ألكساندر أوسترفالدر، أحد أبرز المفكرين في مجال الأعمال وأكثرهم تأثيراً في العالم، والذي قدم لأولياء أمور البيان والطلاب والموظفين ورشتي عمل في مجال الأعمال.

حاز د. ألكسندر أوسترفالدر على جائزة استراتيجية 2015 من منتدى الخمسين مفكر للأعمال (50 Thinkers Forum) ويحتل حالياً المرتبة 7 بين أفضل 50 مفكراً في مجال الأعمال في العالم. بدأ الدكتور أوسترفالدر مع أبنائه أخيراً بمبادرة تقديم بعض أدواته التجارية وأساليبه التي اعتمدها أكثر من 5 ملايين محترف إلى الشباب واليافعين حول العالم.

حضر هذه الفعالية حصة أمين، نائب الرئيس التنفيذيمها قدورة، مدير المدرسة، كيفين فولبروك، نائب المدير، سمية الجاسم، مؤسس كرييتف كونفدنس، وإدارة مدرسة البيان.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب ألقتها أ. مها قدورة، مدير المدرسة، وبعد ذلك استهل د. أوسترفالدر ورشة عمل، والتي كانت عن كيفية التعرف على ماذا تريد أن تكون، وورشة العمل الأخرى والتي كانت عن إنشاء نموذج لريادة الأعمال. شارك طلابنا تجاربه وخبراته ومعلوماته لمساعدتهم على فهم اهتمامتهم وإذا كانت تعطيهم الربح وإن كانت مفيدة للعالم. وساعدهم على إنشاء نموذج قوي لريادة الأعمال بطريقة ممتعة ومفيدة.

وفي النهاية قامت أز لورا ديفاين، ناظر المرحلة الثانوية، ومناد صفراني، نائب ناظر المرحلة الثانوية، بتقديم درع تقدير للدكتور ألكساندر وبعد ذلك أظهرت مديرة المدرسة مها قدورة ونائب المدير أكيفين فولبروك تقديرهم بتقديم هدية رمزية من ثقافة الكويت.

