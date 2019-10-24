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بيروت- الوكالات: تواصلت المظاهرات في لبنان لليوم السابع على التوالي فيما بدأ الجيش بفتح الطرق بالقوة ما ادت الى مصامات مع المتزاهرين الذي تلقوا امس دعما من البطريرك الماروني بشارة الراعي بينما اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الوقت مناسب لقيام دولة مجنية في لبنان على اساسا دائرة انتخابية واحدة.

واكد البطريرك الماروني امس ان الاجراءات الاصلاحية الرامية لتهدئة الاحتجاجات التي تعم البلاد «خطوة اولى ايجابية» لكنها «تستلزم تعديل الفريق الوزاري» لتنفيذها. وفي كلمة بثها التلفزيون قال الراعي انه يؤيد الاحتجاجات وحث المتظاهرين على استمرار التحلي بالسلمية. ونقل تلفزيون «ال. بي. سي» اللبناني عنه القول «لائحة الاصلاحات خطوة اولى ايجابية لكنها تستلزم تعديل الفريق الوزاري وتجديد الطاقم الاداري من اصحاب الكفاءات والوطنية». من جهته قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان لبنان «لا يحتمل ان يبقى معلقا» مشيدا باقرار الحكومة لورقة اصلاحات اقتصادية وذلك بعد اسبوع من الاحتجاجات المستمرة في مختلف المدن اللبنانية، للمطالبة باستقالة الحكومة اعتراضا على السياسات الاقتصادية.

ونقل تلفزيون «المنار» عن بري قوله خلال لقاء نيابي اسبوعي ان «الظرف مناسب جدا لقيام دولة مدنية وانتخابات على اساس لبنان دائرة واحدة». ولليوم السابع على التوالي يصر المتظاهرون الناقمون على اداء الطبقة السياسية في لبنان والمطالبين برحيلها على شل البلد ومرافقه لمضاعفة الضغط على السلطات، في خطوات تصدى لها الجيش اللبناني في بعض المناطق بالقوة لأول مرة منذ انطلاق الحراك. وعملت وحدات الجيش ظهر امس على فتح الطرق الدولية بالقوة في مناطق عدة، ما تسبب بحالات تدافع وهرج ومرج مع رفض المتظاهرين ترك الطرق. ولم تحرك الحكومة، التي اقرت رزمة اصلاحات «جذرية» في محاولة لاحتواء الغضب ساكناً. وأفادت وسائل اعلام محلية عن نقاش رسمي في الكواليس حول امكانية اجراء تعديل وزاري يرضي الشارع ويضمن عدم استقالة الحكومة في ظل ظرف مالي واقتصادي وسياسي دقيق للغاية.

ويشهد لبنان منذ ليل الخميس الماضي تظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، يشارك فيه عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى جنوبها مروراً ببيروت. وبدأ المتظاهرون في وقت مبكر امس عملية قطع الطرق الرئيسية وحتى الداخلية في محاولة لمنع السكان من الالتحاق بمراكز عملهم. الا ان وحدات الجيش التي نفذت انتشاراً غير مسبوق منذ بدء الحراك عملت على فتح الطرق تدريجياً. وأكد مصدر عسكري لبناني رفيع وجود «قرار بفتح الطرق العامة وتسهيل تنقل المواطنين». وفي محلة نهر الكلب شمال بيروت الطريق الدولي الرئيسي الوحيد الذي يربط شمال لبنان بالعاصمة شوهد نحو 300 جندي تقريباً وهم يفتحون الطريق ويزيلون العوائق التي وضعها المتظاهرون بالقوة وسط حالة من التدافع والفوضى. وتكرر المشهد ذاته في مناطق اخرى، بينها جل الديب، شمال بيروت، حيث رفض المتظاهرون فتح الطريق ورددوا «الشعب يريد اسقاط النظام». وأحصت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اصابة ثلاثة متظاهرين بجروح واعتقال عدد من المتظاهرين، تم اطلاق سراحهم لاحقاً. وفي وسط بيروت، اختار عدد من المتظاهرين قطع طريق مؤد الى وسط بيروت بأجسادهم، بعدما ازالت القوى الأمنية عوائق حديدية وحجارة وضعوها لمنع حركة السير صباحاً.

يأتي هذا في وقت ناشد فيه اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان، قيادة الجيش التدخل والعمل على تأمين الوسيلة اللازمة للسماح بنقل الطحين الى الأفران، محذرا من ازمة خبز كبيرة تشمل كل المناطق اللبنانية. ودعا الاتحاد في بيان قيادة الجيش للمساعدة في نقل القمح من صوامع الحبوب في مرفأ العاصمة بيروت الى المطاحن، ومن ثم نقل الطحين الى الأفران والمخابز في كل المناطق اللبنانية. ولم تلق الاجراءات الاصلاحية التي اقرتها حكومة الرئيس سعد الحريري على عجل الاثنين صدى لدى المتظاهرين الذين يؤكدون انهم فقدوا «الثقة» بالطبقة السياسية التي يأخذون عليها فسادها ونهبها لمقدرات الدولة وسوء ادارتها للبلاد وأزماته الاقتصادية.

وبينما اطلع الحريري سفراء الدول الاجنبية على خطة الحكومة الثلاثاء، دعت وزارة الخارجية الفرنسية «الى الاحترام التام لحق جميع اللبنانيين بالتظاهر».

