loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

الادعاء على ميقاتي بجرم الإثراء غير المشروع


بيروت - الوكالات: أصدرت النائب العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قراراً ادعت فيه على رئيس الوزراء الأسبق والنائب الحالي نجيب ميقاتي وابنه ماهر وابن شقيقه عزمي و«بنك عودة» بجرم «الاثراء غير المشروع»، عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم امام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم.
وكان ميقاتي اشار امس الى ان مشهد الحشود في طرابلس له معنى كبير جدا، وكل اهلنا وانصارنا مشاركون في التحرك الشعبي العارم في كل لبنان للتعبير عن المعاناة التي تمر بها مدينتنا.
واعتبر ميقاتي، ان من فوائد هذا التحرك ان صوت طرابلس بات يسمع على العلن واتمنى ان يبقى صداه في اذهان المسؤولين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة