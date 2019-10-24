عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: أصدرت النائب العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قراراً ادعت فيه على رئيس الوزراء الأسبق والنائب الحالي نجيب ميقاتي وابنه ماهر وابن شقيقه عزمي و«بنك عودة» بجرم «الاثراء غير المشروع»، عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم امام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم.

وكان ميقاتي اشار امس الى ان مشهد الحشود في طرابلس له معنى كبير جدا، وكل اهلنا وانصارنا مشاركون في التحرك الشعبي العارم في كل لبنان للتعبير عن المعاناة التي تمر بها مدينتنا.

واعتبر ميقاتي، ان من فوائد هذا التحرك ان صوت طرابلس بات يسمع على العلن واتمنى ان يبقى صداه في اذهان المسؤولين.

