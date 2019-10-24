عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: دعا السيناتور الأميركي عن الحزب الجمهوري، راند بول، الى دخول الولايات المتحدة في حوار مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال بول خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، الثلاثاء: «يجب ان ننظر الى الأمور بشكل واقعي... وهناك امور لا تعجبنا فيما يخص الأنظمة الاستبدادية... لكننا نتعامل معها كل يوم».

وتابع السيناتور الأميركي: «أعتقد ان الأسد سيبقى، ولا يمكن تحقيق السلام الا بعد بدء الحوار معه».

ودعا راند بول الادارة الأميركية الى ان تكون منفتحة على مختلف الامكانيات فيما يخص الأسد والمفاوضات معه.

وخلال جلسة الاجتماع، اكد المبعوث الأميركي للشأن السوري، جيمس جيفري، ان الموقف الأمريكي يتمثل في رفض الحوار مع الرئيس السوري، بشار الأسد، مشيرا الى ان الولايات المتحدة لا تسعى لاسقاطه.

من جهة ثانية حذر وزير الدفاع الأميركي الحكومة التركية من امكانية اتهامها بارتكاب جرائم حرب في تركيا، محملا اياها مسؤولية اعمال القتل والتعذيب. وقال اسبر في حوار مع شبكة « سي ان ان» الاميركية «لقد اطلعت على التقارير كذلك، نحاول ان نراقب الوضع عن كثب، واذا كانت دقيقة، وأعتقد انها كذلك، ستُعتبر جرائم حرب». وأضاف وزير الدفاع الأميركي «أعتقد انه يجب محاسبة المسؤولين (عن جرائم الحرب) وفي كثير من الأحيان فان الحكومة التركية تتحمل المسؤولية».

من جهته كشف المبعوث الأميركي الخاص بالملف السوري، جيمس جيفري عن ارتكاب مجموعات مسلحة سورية موالية لأنقرة، جرائم حرب ضد الأقلية الكردية جاء ذلك في جلسة استماع للكونغرس للمبعوث الدولي فيما يتعلق بالغزو التركي لشمال سورية. واعترف جيفري، بفرار العشرات من مقاتلي تنظيم «داعش» منذ ان بدأت تركيا عملية «نبع السلام» شمال شرقي سورية.

الى ذلك بحث مشروعون من الحزبين الجمهوري والديموقراطي عدة مشاريع تدعو لفرض عقوبات على تركيا وتعرقل الانسحاب الأميركي من سورية، وتلغي زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى واشنطن. وسيبحث الكونغرس ما اذا كان وصف مذباح الارمن عام 1915 بأنها «ابادة جماعية».

