عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: عبرت قوات روسية امس نهر الفرات في سورية متجهة الى الحدود مع تركيا في اطار الاتفاق الروسي التركي الذي تم التوصل اليه الثلاثاء حول انسحاب القوات الكردية، حسب ما اعلنت وزارة الدفاع الروسية. وقالت وزارة الدفاع ان «رتلا للشرطة العسكرية الروسية عبر الفرات في اتجاه الحدود السورية - التركية ظهرا». وأضافت ان الشرطة العسكرية «ستساعد في انسحاب وحدات حماية الشعب (الكردية) وازالة سلاحها على عمق 30 كيلومترا» في القسم الاكبر من شمال شرق سورية على الحدود مع تركيا.

من جهة ثانية اعلنت وزارة الدفاع الروسية، ان الجيش السوري يعتزم انشاء 15 نقطة مراقبة على طول الحدود مع تركيا. وبحسب الخريطة التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية فان نقاط المراقبة للجيش السوري سيجري انشاؤها خارج مناطق عمليات الجيش التركي.