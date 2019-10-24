عربيات ودوليات

تونس- الوكالات: أدى قيس سعيّد اليمين الدستورية ليتولى مهامه كرئيس لتونس أمس في مقر البرلمان بالعاصمة. وأصبح أستاذ القانون المغمور حتى وقت قصير مضى والذي حظي بتأييد كبير بين الشباب، رئيسا لتونس بفوزه بـ72,71% من الأصوات خلفا للرئيس بالنيابة محمد الناصر. وحضر جلسة اداء اليمين سياسيون تونسيون ورؤساء بعثات دبلومسية عربية وأجنبية. واقسم سعيّد على الحفاظ على استقلال تونس وحماية سيادتها ووحدتها وعلى احترام الدستور والسهر على حماية مصالحها.

وألقى الرئيس الجديد خطابه الرسمي الأول بعد تنصيبه وقال ان «ما حصل في تونس ثورة سياسية وثقافية في آن» مضيفا أن «التونسيين اختاروا الحرية والديموقراطية، ولن يتراجعوا عنها». وقال ان «الحرية التي دفع التونسيون ثمنها غاليا لايستطع أحد سلبها منهم تحت أي ذريعة، ولا عودة الى الوراء، ومن يريد ذلك يلهث وراء السراب». وأكد الرئيس التونسي على ضرورة أن تبقى مرافق الدولة خارج الحسابات السياسية، قائلا ان «الأمانة هي الحفاظ على الدولة التونسية بكل مرافقها العمومية التي لابد أن تبقى خارج الحسابات السياسية». وتابع «لن أتسامح مع أي فلس يخرج من أموال التونسيين دون وجه حق. لا مجال للتسامح في أي مليم من عرق الشعب التونسي والجميع يحمل أمانة من موقعه». كما شدد على «مواجهة الارهاب والقضاء على أسبابه»، وقال ان «رصاصة واحدة من ارهابي ستقابل بوابل لا يعد ولا يحصى من الرصاص». وجدد سعيد التزامه «بالمعاهدات الدولية» مؤكدا أن «القضية الفلسطينية ستبقى في وجداننا، وهذا الموقف ليس ضد اليهود بل ضد الاحتلال».

واثر وفاة الباجي قائد السبسي في 25 يوليو الفائت دعي لانتخابات رئاسية مبكرة بعد ان تولى رئيس البرلمان محمد الناصر رئاسة البلاد بالنيابة لمدة تسعين يوما كما ينص الدستور. ولدى رئيس الجمهورية بعد أن يتولى مهامه مهلة أسبوع لتكليف رئيس الحزب الفائز بأكثر المقاعد في البرلمان بتشكيل حكومة في أجل اقصاه ستين يوما.وأفرزت الانتخابات النيابية التي جرت في لسادس من الشهر الحالي برلمانا مشتت الكتل وحلّ حزب «النهضة» الاسلامي أولا بـ52 مقعدا يليه حزب «قلب تونس» بـ38 مقعدا.

