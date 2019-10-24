عربيات ودوليات

شهدت بعض محافظات مصر هطول أمطار غزيرة مساء الثلاثاء أدت لشلل تام في حركة المرور ببعض مناطق القاهرة والجيزة. وأدت الأمطار لغرق شوارع بأكملها وسيارات، وشلل تام لحركة المرور في المعادي ومدينة نصر ومصر الجديدة وأكتوبر استمرت لساعات، فيما انتشرت برك مياه كبيرة أسفل نفق العروبة وبعض الشوارع الرئيسية في مدينة نصر ما اضطر السلطات الى الدفع بسيارات شفط المياه وانتشال السيارات الغارقة، واعادة حركة السير من جديد. وقالت هيئة الأرصاد الجوية ان حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التي تشهدها البلاد مستمرة حتى الجمعة على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تشهد سقوط أمطار على مناطق أخرى، نتيجة استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع امكانية أن تكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية وقد تصل لحد السيول على شمال سيناء. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لسيارات غارقة ومواطنين يسبحون في المياه، وفيديوهات أخرى لمواطنين يستعينون باطارات سيارات فارغة للخروج من المياه بعد أن كادوا يتعرضون للغرق فيما راجت فيديوهات لمواطن غارق بسيارته المحملة بالبضائع أسفل نفق العروبة وهو ينتظر من ينتشله وسيارته. وقرّر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بسبب الأمطار الغزيرة.

من جانبها قامت وزارة التنمية المحلية باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتصريف مياه الأمطار في الأنفاق والشوارع الرئيسية في القاهرة والجيزة والقليوبية. كما وجهت برفع درجة الاستعداد والطوارئ تحسباً لاستمرار سقوط الأمطار أو السيول خلال الأيام المقبلة.

أما وزارة الطيران المدني فقد قالت في بيان «نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الأمطار» تقرر اعفاء العملاء المسافرين على رحلاتها (مصر للطيران) مساء الثلاثاء والتي شهدت تأخيرا من أية غرامات أو فروق تغيير مواعيد الحجز».

وأرجعت الوزارة ذلك الى عدم تمكن هؤلاء المسافرين من اللحاق برحلاتهم لتعطل الطرق المؤدية للمطار.

بدورها، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي غلق صالة وصول الرحلات الداخلية «بسبب تراكم مياه الأمطار الغزيرة داخل الصالة، وانخفاض الصالة عن الأرض بعدة أمتار».

