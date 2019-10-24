عربيات ودوليات

قال مسؤول أممي أمس، ان طفلا تحت سن الخامسة يموت كل 12 دقيقة في اليمن، بسبب الأزمة الانسانية الناجمة عن الحرب.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أخيم شتاينر، ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي في اليمن، عبر حسابه على موقع تويتر.

وقال شتاينر في تغريدته، «يموت طفل أقل من 5 سنوات كل 12 دقيقة باليمن، معظمهم نتيجة نقص المياه والتغذية الأساسية والرعاية الصحية والأدوية بسبب النزاع».

ولم يتطرق المسؤول الأممي الى تفاصيل أخرى.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية رصد 913 حالة وفاة بالكوليرا في اليمن منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، ويعاني أكثر من عشرين مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي.

وفي تقرير لها، رصدت المنظمة ما يقرب من سبعمئة ألف حالة يشتبه باصابتها بالكوليرا في هذا البلد، ويشكل الأطفال دون سن الخامسة نحو 25% من هذه الحالات.

وحذّرت الصحة العالمية من زيادة متوقعة خلال الأسابيع المقبلة للحالات المشتبه في اصابتها بالكوليرا، بسبب الأمطار الغزيرة في بعض المحافظات كالحديدة ولحج واب وذمار والعاصمة صنعاء.

من جهة أخرى، أعلن برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من عشرين مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، يواجه نصفهم نقصا حادا في الغذاء.

وقال نائب المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي باليمن ان المنظمة تمكنت من الوصول الى عشرات الأسر المحاصرة بمدينة الدريهمي جنوبي الحديدة، وذلك للمرة الثانية خلال عام.

ودعا البرنامج أطراف الصراع في اليمن الى توفير ممر آمن للمدنيين من مدينة الدريهمي المحاصرة واليها.

وأضاف أنه يقدم مساعدات غذائية شهرية باليمن لنحو 12 مليون شخص من السكان الأشد احتياجا، وهي أكبر العمليات الانسانية التي ينفذها البرنامج على مستوى العالم.

