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سوتشي (روسيا) الوكالات: أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات الروسية والافريقية، مشددا على أن مصر تستحوذ على الحصة الأكبر من تجارة روسيا مع افريقيا.

وقال بوتين في كلمة افتتاحية لمنتدى وقمة «روسيا افريقيا» بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ان «التبادل التجاري بين روسيا والدول الافريقية بلغ العام الماضي نحو 20 مليار دولار، شكلت مصر حصة الـ40% من هذه التجارة».

وعن آفاق التجارة، أشار الى أن روسيا ترى فرصة لمضاعفة التبادل التجاري مع القارة السمراء في السنوات الخمس القادمة، لافتا الى أن «صادرات روسيا الزراعية حاليا تجاوزت صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية».

وأكد الرئيس الروسي، أن موسكو تقدم محفزات تجارية، بما في ذلك عبر العديد من المؤسسات الدولية، لتعزيز الصادرات الروسية الى الدول الافريقية.

وقال ان موسكو قامت بشطب ديون بقيمة 20 مليار دولار كانت مستحقة على الدول الافريقية لصالح روسيا، في خطوة تهدف لتخفيف أعباء الديون على كاهل هذه الدول. مشيرا الى أن روسيا تعتزم تعزيز وجودها في القارة الافريقية، معتبرا اياها «قارة واعدة» وقال ان حجم الاقتصاد الافريقي سيصل الى 9 تريليونات دولار بحلول 2050.

وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تعمل على تقديم قروض استثمارية ستسهم في تعزيز الاقتصادات الوطنية للدول الافريقية، مضيفا أن «الملفات الاقتصادية تشكل أولوية بالنسبة لعلاقاتنا ونهدف لتحسين مستوى حياة المواطنين».

من جهته، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن أفريقيا ترحب بالانفتاح على العالم من أجل تحقيق نقلة نوعية في تحقيق التنمية والتقدم في مختلف المجالات.

وأوضح الرئيس المصري، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي والقمة الأفريقية الروسية في مدينة سوتشى، أن دعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية يستند الى 3 ركائز.

ووفقا للسيسي فان الـ3 ركائز هي «الاسراع في التحول الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتحقيق العدالة الاجتماعية والمشاركة المجتمعية وتعزيز السلم والاستقرار وفق الرؤية الأفريقية الواردة في أجندة 2063 واهداف التنمية المستدامة الدولية 2030».

وجدد السيسي الدعوة لمؤسسات القطاع الخاص الروسية والعالمية والمؤسسات الدولية للتمويل في أفريقيا، معتبرا هذا التوقيت مناسب للاستثمار والتنمية في أفريقيا، بما يحقق لشعوب القارة أحلامها في التنمية.

