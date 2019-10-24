عربيات ودوليات

لندن- أ.ف.ب: أعلنت الشرطة البريطانية العثور على 39 جثة أمس داخل حاوية شاحنة قرب لندن يعتقد أنها قدمت من بلغاريا بينما تم توقيف السائق المتحدر من ايرلندا الشمالية (25 عامًا). وأفاد بيان صدر عن شرطة اسيكس أنه تم اعلان وفاة الضحايا في مجمع صناعي في مدينة غريز، شرق لندن.

وصرّح قائد شرطة اسيكس آندرو مارينر في بيان «هذه حادثة مأساوية فقد عدد كبير من الناس حياتهم فيها»، مشيراً الى أن «تحقيقاتنا جارية لمعرفة ماذا حصل». وذكرت الشرطة أن خدمة الاسعاف أبلغت الشرطة بعد اكتشاف حاوية شاحنة عثر بداخلها على أشخاص في مجمع ووترغليد الصناعي. وقال مارينر «نقوم بعملية التعرّف على الضحايا. لكن أتوقع بأن تستغرق وقتًا طويلاً».

وأضاف «نعتقد أن الشاحنة قدمت من بلغاريا». وأفاد أنه يعتقد أن الشاحنة دخلت الى بريطانيا السبت من هوليهيد في شمال غرب ويلز أحد أهم موانئ عبور العبّارات القادمة من ايرلندا. وأضاف «أوقفنا سائق الشاحنة على خلفية الحادثة بينما لا يزال محتجزاً لدى الشرطة في وقت تتواصل تحقيقاتنا».

