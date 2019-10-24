دوليه

تلقى بايرن ميونيخ الألماني ضربة جديدة بإصابة قلب دفاعه الفرنسي لوكاس هرنانديز في كاحله ما سيبعده عن الملاعب لاسابيع عدة، بحسب ما كشف المدير الرياضي في النادي حسن صالحميدزيتش بعد المباراة التي فاز فيها فريقه على اولمبياكوس اليوناني 3-2 في الجولة الثالثة من دوري ابطال اوروبا أول من امس.

وقال البوسني صالحميدزيتش لاذاعة «سبورت 1» الالمانية «سيغيب (هرنانديز) عن الملاعب لفترة طويلة. لعدة اسابيع».

واضاف «عانى هرنانديز من مشكلة في كاحله، سنرى ما اذا كانت اربطة الكاحل قد تأذت، كان يعاني من اوجاع مبرحة في الجزء الداخلي من كاحله لذا اضطرينا الى استبداله». وتعرض هرنانديز للاصابة في الدقيقة 57 وخرج قبل ان يشارك بدلا منه جيروم بواتنغ.وكان الفريق البافاري

خسر جهود قلب دفاعه الاخر نيكلاس زوليه الاسبوع الماضي لاصابة في الرباط الصليبي سيبعده حتى نهاية الموسم الحالي.يذكر ان بايرن ميونيخ دفع مبلغا قياسيا بلغ 85 مليون يورو للتعاقد مع هرنانديز من اتلتيكو مدريد الاسباني الصيف الماضي. بدوره، عانى لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز، احد المرشحين للحلول بدلا من هرنانديز في مركز قلب الدفاع، من اصابة عضلية ولم يشارك في الشوط الثاني وعلق صالحميدزيتش على ذلك بقوله «عانى مارتينيز من مشكلة عضلية في الشوط الاول ولم نكن في وارد اتخاذ اي مخاطرة».

