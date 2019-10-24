دوليه

ذكر نادي جنوى المتعثر في الدوري الإيطالي أول من أمس أنه أقال مدربه أوريليو أندرياتسولي بعد ثماني مباريات فقط، وعيَّن لاعبه الدولي السابق تياغو موتا خلفا له. وفاز فريق الشمال الغربي بمباراة واحدة أمام فيورنتينا في الأول من سبتمبر الماضي 2-1، وتعرض لخمس خسارات وتعادل مرتين احدهما في المباراة الافتتاحية للدوري أمام روما 3-3، ما وضعه في المركز التاسع عشر قبل الأخير في لائحة الترتيب برصيد 5 نقاط. وتعرض جنوى الأحد لهزيمة مذلة أمام بارما 1-5، ما عجل بإقالة أندرياتسولي (65 عاماً).وسبق لموتا، البرازيلي الأصل ولاعب وسط منتخب إيطاليا السابق (37 عاما)، ان لعب مع الفريق خلال موسم 2008-2009، علماً بأنه مثل أيضا برشلونة الإسباني (2001-2007) ومواطنه أتلتيكو مدريد (2007-2008)، وإنتر الإيطالي (2009-2012) وباريس سان جرمان الفرنسي (2012-2018)، وأشرف في الموسم الماضي على فريق تحت 19 عاما لنادي العاصمة الفرنسية.