دوليه

أفلت الهلال السعودي من فورة ضيفه السد القطري وحجز بطاقته إلى الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا رغم خسارته أمامه 2-4 في مباراة مثيرة أول من أمس على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في إياب الدور نصف النهائي، وذلك لفوزه 4-1 ذهابا.

وسجل سالم الدوسري (13) والفرنسي بافيتيمبي غوميس (25) هدفي الهلال، وأكرم عفيف (17 من ركلة جزاء) والكوري الجنوبي نام تاي-هي (19) وحسن الهيدوس (20) وخوخي بوعلام (90+3) أهداف السد.

وكان الهلال فاز 4-1 ذهابا في الدوحة في الأول من أكتوبر الحالي.وهي المرة السابعة التي يبلغ فيها الهلال، بطل 1992 و2000، الدور النهائي للمسابقة القارية العريقة بعد أعوام 1986 (اقيم الدور النهائي بنظام بطولة بمشاركة 4 أندية) و1987 و2014 و2017 عندما حل وصيفا.ويلتقي الهلال في الدور النهائي المقرر في 9 و24 نوفمبر المقبل، مع الفائز من نهائي شرق آسيا الذي يجمع أوراوا ريد دايموندز الياباني وغوانغجو ايفرغراند الصيني.

وقدم السد الذي خاض المباراة في غياب عنصرين بارزين بسبب الإيقاف هما مدافعه عبد الكريم حسن، أفضل لاعب في آسيا العام الماضي، وهدافه الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مباراة رائعة وكان بإمكانه قلب الطاولة على مضيفه في الثانية الأخيرة عندما سنحت فرصتان لنام، الأولى من انفراد فضل تمرير الكرة إلى عفيف بدل التسديد، والثانية من ركلة حرة مباشرة كان لها حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف في المكان المناسب أعقبتها الصافرة النهائية لحكم المباراة.

وعبر الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، عن سعادته بتأهل فريقه، وقال في المؤتمر الصحافي «سعيد بالتأهل وراض بما تحقق، وهذا بالتأكيد لا يلغي الأخطاء التي وقعنا فيها، وعلينا تصحيحها»، مضيفا «في شوط المباراة الأول لم نكن بالوضع المطلوب رغم معرفتنا بصعوبة المباراة، والفريق انهار في ثلاث دقائق وبصراحة كدنا نفقد التأهل وعلينا أن نتعلم من ذلك، أحياناً تحدث عوامل نفسية تؤثر على الفريق وسنعمل على حلها. لا أريد لوم أي لاعب، ولن أحمل (سلمان) الفرج ما حدث اليوم، فقد كان في الذهاب أفضل لاعب، عموماً وصلنا للنهائي، وما حصل اليوم لا يتكرر دائما». في المقابل، وصف مدرب السد الدولي الإسباني السابق تشافي هرنانديز مباراة فريقه أمام الهلال بالنهائية عطفاً على قوتها وما صاحبها من إثارة طوال دقائقها. وقال «المباراة كانت رائعة من الفريقين وتستحق أن تكون هي المباراة النهائية وأقولها صراحة كنا أفضل في الذهاب والإياب لكن لم نتأهل».وأضاف «الجميع قال بأن النتيجة كانت مستحيلة، أنا فخور بفريقي وحزين على عدم التأهل».

