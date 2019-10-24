محلية

تم قبل اربعة أيام اعتماد انشاء اربعة اندية رياضية متخصصة من قبل مجلس ادارة هيئة الرياضة. وبالطبع نشكرها على اهتمامها بانشاء اندية جديدة حتى ولو كانت متخصصة. الا ان ما كان يجب ان تعمله الهيئة في موضوع الاندية الجديدة هو ان تعيد النظر بالطلبات السابقة التي لديها بشأن انشاء اندية شاملة جديدة فآخر نادي شامل تم انشاؤه كان نادي الصليبخات «1972- الاندية القديمة» ونادي برقان «في 2013- الاندية الجديدة» ومن يومها تم ايقاف انشاء الاندية الرياضية الشاملة.

انا على علم بأن هيئة الرياضة تعمل على اعادة تنظيم الوضع الرياضي على مستوى الاندية الشاملة والمتخصصة وتفكر في تخفيف العبء على كاهل الدولة في الصرف «المفتوح» على هذه الاندية التي استطاعت بعضها «قلة» ان تستغل استثماراتها لتصل لمبالغ مضاعفة لما تصرفها الدولة لهم. فواجب الحكومة ومجلس ادارة الهيئة وجهازها الاداري العمل على توفير اندية جديدة في المناطق السكنية النموذجية الجديدة لانه وبمثال بسيط في محافظة الجهراء وما يتبعها من مناطق جديدة تحتاج الى اكثر من ثلاثة اندية شاملة.. ففي تخطيط البلدية سابقا «الستينيات» كانت خططهم لانشاء اي مدينة جديدة ان تحتوي على مرافق اساسية للسكان الذين سيقطنونها مثل: مدارس ومستوصف وجمعية ومساجد واماكن التسلية كالاندية الرياضية ومراكز الشباب ومراكز مجتمعية وحدائق اطفال.

ففي الجهراء نادي واحد ومركز شباب بنين وفتيات ونادي فتيات وحيد ؟ اذا فعند التفكير في انشاء اندية يجب ان تكون المعلومات الديموغرافية حاضره لدى من يخطط «المعلومات السكانية بمختلف عناصرها».

فقد تقدم اللاعب الدولي السابق وائل سليمان بطلب انشاء «نادي القصر الاحمر» قبل خمسة سنوات مضت في احدى المناطق الجديدة بالجهراء الا ان عذر عدم وجود ميزانية اوقف الطلب الى وقتنا الحاضر؟ اذا فهمونا عندكم ميزانية حتى نقدم طلب انشاء اندية جديدة في مناطق الكويت الجديدة ام اننا نلعب بمشاعر الشباب في عدم توفير نادي او مركز شباب «وايضا للاناث» السؤال المهم للحكومة: تبون رياضة والا تبون صراعات رياضية؟ والله من وراء القصد.

