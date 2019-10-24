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يمتلك متسابق السيارات علي مخصيد طموحات كبيرة واهداف كثيرة قبل مشاركته في دورة الألعاب الأولى لرياضة السيارات التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل والتي تشارك فيها الكويت ممثلة بالنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية.

وذكر مخصيد الذي يشارك في فئة الدرفتنغ انه يضع نصب عينيه احراز ميدالية ذهبية للمنتخب في هذا الحدث الكبير لرياضة المحركات، مضيفا ان المتسابقين الكويتيين سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق المراكز الأولى في كل فئة، «ولديهم ثقة كبيرة في انفسهم لتحقيق الانجازات وتمثيل الكويت التمثيل المشرف في هذا المحفل الدولي».

ويمثل الكويت في البطولة كل من المتسابقين خالد المضف وزيد أشكناني في فئة الجي تي، وسالم النصف في فئة التورينغ، ومحمد النصف في الفورمولا 4، ومرشد المرشد وحصة الفارس في الكارتنغ سلالوم، وراشد الرشدان في الديجيتال الى جانب علي مخصيد في الدرفتنغ.

واوضح مخصيد أنه بدأ مسيرته في سباقات الدرفتنغ عام 2012 وحقق خلالها الكثير من الانجازات في بطولات الكويت وقطر وكذلك في سباقات الإمارات وعمان.

واعتبر ان المشاركة في دورة الألعاب الأولى فرصة رائعة للمتسابقين الكويتيين لإثبات انفسهم، فهذه المرة الأولى التي يشارك فيها منتخب وطني في بطولة بهذا الحجم، مشيدا بهذه المناسبة بجهود النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية برئاسة عماد بوخمسين الذي أتاح للمتسابقين فرصة الظهور أمام العالم للتعريف بقدرة المتسابقين الكويتيين وامكاناتهم في منافسة ابطال دوليين في هذه الرياضة، وقال مخصيد ان جهود النادي واضحة في دعم رياضة السيارات وتطويرها وتوسيع رقعة التنافس فيها حتى تحتل موقعا مرموقا في خارطة اللعبة العالمية.

واوضح مخصيد ان مبادرة المشاركة في العاب روما ممتازة وتبشر بالخير في عهد رياضي جديد ومستقبل واعد لرياضة المحركات في الكويت، مشيدا بالدور المهم للجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد ناصر الصباح الذي أكد حرصه على دعم الشباب الرياضي وتوفير جميع مقومات النجاح امامه في جميع الرياضات ومنها رياضة السيارات.

ونوه مخصيد بأن هذه الدورة تقام للمرة الأولى في تاريخ رياضة المحركات كما انها الدورة الأولى التي تشهد التنافس في عدة فئات، مبينا ان المنتخب الكويتي حرص على المشاركة في البطولة في جميع فئاتها، كما ان الكويت هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في البطولة الكبيرة.

وختم قائلا: «انه من دواعي الفخر والاعتزاز ان نشارك في بطولة بهذا الحجم وهذا المستوى التنافسي واتمنى ان لا تكون المشاركة الأخيرة لنا فيها». وتعتبر الدورة فرصة فريدة للسائقين من أجل المنافسة بفريق يحمل اسم بلدانهم والفوز بالميداليات كما يحدث في الألعاب الأولمبية من خلال مشاركة مميزة من أبطال رياضات المحركات في العالم.

وتشتمل الدورة على 6 رياضات هي: جي تي 3، وفورمولا 4، وتورنغ كار، ودريفتنغ، وكارتنغ سلالوم، والديجيتال، وتقام السباقات والتجارب على حلبة فالياونغا في شمال العاصمة الإيطالية روما.

