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حافظ المخضرم الماليزي تيمي تان على لقب فردي الرجال، عندما نال ذهبية هذه المسابقة امس، ضمن البطولة الآسيوية الخامسة والعشرين للبولينغ الجارية حاليا على مركز الكويت للعبة في السالمية، تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وسجل تان 1556 نقطة، ليكرر الانجاز نفسه الذي حققه قبل 3 سنوات في النسخة الماضية التي اقيمت في هونغ كونغ. وحل الهندي دروف ساردا ثانيا بتسجيله 1524 نقطة، متقدما بفارق نقطتين فقط على الياباني شوساكو اساتو.

الى ذلك، يحفل اليوم الخامس من منافسات البطولة، بصراع كبير على ذهبية مسابقة زوجي الرجال التي تبدأ فعالياتها من خلال المجموعة الاولى بين الساعة التاسعة و10 دقائق صباحا وحتى الثانية عشرة و40 دقيقة ظهرا. وتبدأ منافسات المجموعة الثانية في الساعة الثانية و20 دقيقة بعد الظهر، لتختتم في الخامسة و50 دقيقة مساء.

ويبدو ثنائي هونغ كونغ المؤلف من وو سيو هونغ ومايكل ماك مرشحا فوق العادة للاحتفاظ بالذهبية التي احرزها في النسخة الماضية من البطولة في هونغ كونغ عام 2018، على حساب فريقين ماليزيين. وما يعزز هذه الحظوظ، يكمن في اسهام هذا الثنائي في تحقيق بلاده اول ميدالية ذهبية للفرق في تاريخها، ضمن بطولة العالم التي اقيمت في الولايات المتحدة عام 2017.

على صعيد آخر، اشاد رئيس الاتحاد الفلبيني للبولينغ اليكس ليم بارتفاع مستوى المنافسة في البطولة المقامة على مركز ضخم فريد من نوعه في القارة الآسيوية.

وابدى ليم اعجابه بمركز الكويت للعبة الذي يحتضن البطولة، وبالتنظيم العالي الذي تتميز به بفضل جهود اللجنة المنظمة العليا التي يقودها رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي ورئيس نادي البولينغ الشيخ طلال المحمد، حيث برزت لمسات الاخير واضحة على حفل الافتتاح المبهر.

واكد ان حظوظ بلاد عالية في المنافسة على القاب البطولة التي غابت عن جدول ميدالياتها في آخر 4 نسخ، حيث تواجدت فيه للمرة الاخيرة عام 2008 في هونغ كونغ باحتلالها المركز الثالث بذهبيتين وفضية وبرونزية.

وشدد ليم على ان اتحاده حرص على بناء منتخب شاب وواعد يسعى لاستعادة امجاد بلاده في اللعبة التي برزت عالميا وآسيويا، فيما مضى، قبل ان تتراجع آخر 10 سنوات.

