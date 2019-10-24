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يبدأ الأزرق مشواره في «خليجي 24» التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بمواجهة اليمن يوم 27 نوفمبر المقبل، فيما يقص منتخبا قطر واليمن شريط الافتتاح يوم 24 نوفمبر على ان تختتم البطولة في 6 ديسمبر. وسحبت أمس في الدوحة قرعة «خليجي 24» بمشاركة 5 منتخبات هي الكويت وقطر وعمان والعراق واليمن في حفل كشف فيه المنظمون عن شعار وتميمة البطولة، بينما اسفرت القرعة عن مواجهة المنتخب العماني حامل اللقب بنظيره العراقي بعد مباراة الافتتاح فيما يلعب الازرق مباراته الثانية امام العراق يوم 27 نوفمبر وعمان يوم 3 ديسمبر وقطر يوم 6 ديسمبر في ختام منافسات البطولة.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة خلال مؤتمر صحفي أعقب مراسم اجراء القرعة الستار عن الجوائز المالية الجديدة للمنتخبات المشاركة، وأفاد نائب رئيس الاتحاد الخليجي ورئيس لجنة التسويق د. جاسم الشكيلي: «يحصل المنتخب الفائز باللقب على مبلغ مليوني دولار، مقابل مليون دولار للوصيف، بينما تنال جميع المنتخبات المشاركة مبلغ مليون دولار نظير مشاركتها في البطولة وتكفل بالمبالغ المالية الاتحاد القطري لكره القدم مستضيف البطولة».

وتعني الجوائز المضاعفة الجديدة حصول البطل على 3 ملايين دولار وتعد الجوائز المالية خلال «خليجي 24» الأعلى في تاريخ البطولة، حيث نال المنتخب العماني حامل اللقب في الكويت مبلغ مليون دولار، ونال المنتخب الاماراتي الوصيف نصف هذا الرقم.

ويحتضن ستاد خليفة الدولي مباريات البطولة التي تقام لأول مرة منذ 2004 بنظام الدوري من دور واحد حيث يتوج الفريق الأكثر حصولا على النقاط باللقب كما اعتمدت اللجنة المنظمة التي يرأسها سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري، ملاعب الجامعة في الدوحة لتدريبات المنتخبات الخمسة، واختيار ملعب احتياطي بجانب ستاد خليفة الدولي يحدد لاحقا.

وكانت لجنة الطوارئ باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عقدت اجتماعا امس بعد القرعة برئاسة الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري، وعضوية كل من د. جاسم الشكيلي نائب رئيس الاتحاد والنائب الثاني لرئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، ود. حميد الشيباني أمين عام الاتحاد اليمني وقررت لاعتبارات أبداها أعضاء الاتحاد تغيير موعد انطلاق البطولة لتكون خلال الفترة من 24 نوفمبر ولغاية 6 ديسمبر اثر مطالبة بعض أعضاء الاتحاد بتغيير موعد انطلاق بطولة «خليجي 24» المقرر اقامتها سابقا خلال الفترة من 27 نوفمبر ولغاية 9 ديسمبر.

