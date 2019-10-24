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تنطلق اليوم الجولة الرابعة من الدوري الممتاز باقامة مباراتين تجمعان التضامن مع اليرموك في 05:40 مساء، على ملعب الأول، والعربي مع الساحل في 07:55 على ستاد صباح السالم. وتستكمل الجولة غداً بلقاء القمة الذي يجمع القادسية مع الكويت، وتختتم بعد غد بلقائي كاظمة مع الشباب والنصر مع السالمية.

ويدخل العربي لقاءه مع الساحل في وضع لا يحسد عليه نظراً لوجوده في المركز الثامن بنقطتين فقط من اصل 9 نقاط ممكنة. وخسر الأخضر مباراة وتعادل في اثنتين وهو يبحث اليوم عن فوزه الاول في البطولة. واقال العربي مدربه الاسباني خوان مارتينيز بعد الاداء المخيب في الجولات الثلاثة الاولى وفشله في تحقيق الفوز فيهما، واسند مهمة تدريب الفريق الى مدرب فريق الشباب تحت 20 سنة البوسني داركو نيستروفيتش الذي لم تكن بدايته موفقة في البطولة حيث حقق العربي التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع أمام الشباب في الجولة الماضية.

ويأمل نيستروفيتش في قيادة الأخضر الى تحقيق الفوز في مباراة اليوم على حساب الساحل صاحب المركز السادس والذي يقدم مستويات لافتة اخرها التعادل الايجابي مع القادسية بهدف لمثله في الجولة الاخيرة.

وحقق الساحل بقيادة مدربه الوطني عبدالرحمن العتيبي 4 نقاط في الجولات الثلاثة الاولى من انتصار وتعادل وهزيمة، وهو يسعى الى مواصلة تقديم عروضه القوية اليوم وتحقيق نتيجة ايجابية امام العربي.وفي المباراة الثانية يخوض التضامن اللقاء ساعياً الى تحسين وضعه في الترتيب العام حيث يحتل المركز السابع برصيد 3 نقاط من انتصار وهزيمتين، في حين يبحث خصمه اليرموك الذي يقبع في المركز التاسع قبل الاخير بنقطة وحيدة من تعادل وهزيمتين، عن فوزه الاول في البطولة.

