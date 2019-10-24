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كرمت اللجنة الاولمبية أول من أمس المنتخب الوطني الأول لكرة الصالات بمناسبة التأهل الى كأس آسيا المقررة في تركمانستان 2020، وذلك في ديوان نائب رئيس اللجنة الاولمبية محمد جعفر.

وحضر التكريم رئيس اللجنة الشيخ فهد ناصر الصباح ومدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ورئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف وعضو مجلس ادارة الاتحاد رئيس لجنة الصالات والشاطئية عبدالحميد الكندري ونواب مدير عام الهيئة العامة للرياضة ورئيس نادي الكويت خالد الغانم، وعضو مجلس ادارة الاتحاد رئيس اللجنة النسائية فاطمة حيات وجميع أعضاء اللجنة الاولمبية.

ووجه اليوسف والكندري الشكر الى مسؤولي اللجنة الاولمبية على هذا التكريم، مؤكدين أن هذا الاهتمام ليس بغريب على مسؤولي الرياضة.

