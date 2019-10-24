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حقق العربي انتصارا مستحقاً على القادسية 3-0 (25-19، 25-21، 25-23)، في اللقاء الذي جمعهما اول من امس ضمن الجولة الثانية من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة، التي شهدت أيضاً فوز الكويت على الساحل (25-10، 25-21، 25-23)، والشباب على اليرموك (25-18، 25-16، 25-18) في المجموعة الأولى، فيما تغلب الجهراء على التضامن (25-14، 25-20، 25-13) وكاظمة على برقان (25-13، 25-13، 25-15) ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وبهذه النتائج رفع العربي والكويت رصيديهما الى 4 نقاط، فيما اصبح رصيد القادسية والشباب 3 نقاط، والساحل واليرموك نقطتين. وتصدر الجهراء ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، يأتي بعده كاظمة وبرقان برصيد نقطتين، واخيراً الصليبخات دون رصيد.

وتقام البطولة بنظام المجموعات بحيث يلعب في المجموعة الاولى «الكويت والقادسية والعربي والساحل والشباب واليرموك»، بينما يلعب في المجموعة الثانية «كاظمة والتضامن وبرقان والجهراء والصليبيخات» ويتأهل أول وثاني كل مجموعة الى نصف النهائي الذي سيقام بنظام «المقص» على أن يتأهل الفائزان الى النهائي.

