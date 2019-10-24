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خسر الكويت أمام أهلي طرابلس الليبي 66-67 في مستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة العربية للأندية لكرة السلة المقامة حالياً في المغرب وتستمر لغاية 31 من الشهر ذاته، كما شهدت المنافسات ايضاً تغلب سطاوالي الجزائري على خدمات البريج الفلسطيني 86-60 ضمن منافسات المجموعة ذاتها فيما شهدت منافسات المجموعة الثالثة فوز الرفاع البحريني على الجزيرة المصري 78-75 والريان القطري على اهلي سداب العماني 108-63.

وحصل الكويت على نقطة الهزيمة في مجموعته الثانية مقابل نقطتين لكلاً من خدمات البريج وسطاوالي وجمعية سلا المغربي غير ان الفريق الفلسطيني خاض مباراتين بعكس بقية الفرق التي لعبت مباراة واحدة فقط في المجموعة.

يذكر أن الأول والثاني في المجموعات الثلاث يتأهلان مباشرةً الى ربع النهائي الى جانب افضل فريقين يحتلان المركز الثالث في كل المجموعات. وكان الابيض خاض في وقت متأخر من مساء أمس مباراته الثانية مع فريق جمعية سلا مستضيف البطولة.

ورغم الأداء المتذبذب للأبيض في بداية اللقاء حيث تأخر بفارق 10 نقاط، استطاع العودة من بعيد والتقدم على منافسه في الربع الرابع لكن تعامل مدرب الأبيض الالماني بيتر شومرز مع اللحظات الاخيرة لم يكن بالشكل المطلوب ما أدى الى خسارة الفريق في النهاية وبفارق نقطة واحدة 66-67.

