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يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد مباراة تحديد المراكز امام نظيره الهندي في 12:00 ظهر اليوم ضمن التصفيات الآسيوية للرجال المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية (طوكيو 2020)، فيما تلتقي ايران مع هونغ كونغ في 02:00 ظهرا، على ان تلعب في نصف النهائي كوريا الجنوبية مع السعودية في 04:00 عصرا وقطر مع البحرين في 06:00 مساء. وانتهت آمال «أزرق اليد» في التأهل الى الاولمبياد بعد التعادل اول من امس مع ايران 36 36 علما ان الشوط الأول انتهى لمصلحة ايران 18 16. وقال مدير المنتخب فهد الهاجري عقب المباراة ان تحقيق نتيجة التعادل امام المنتخب الايراني القوي بدنيا امر ايجابي الا ان الفريق يطمح الى تحقيق فوز معنوي يؤكد به المستوى القوي لكرة اليد الكويتية. واضاف الهاجري ان المنتخب حقق الاستفادة القصوى من هذه البطولة واللعب امام فرق قوية للوقوف على بعض الاخطاء والاعداد الجيد لبطولة كأس آسيا لكرة اليد في الكويت يناير المقبل.وكان المنتخب الكوري الجنوبي حقق انتصارا على نظيره البحريني ليتصدر المجموعة الثانية باربع نقاط والبحرين ثانيا بنفس النقاط وايران ثالثا بثلاث نقاط والكويت رابعا بنقطة واحدة.

