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ينطلق السبت المقبل موسم الملاكمة 2019- 2020 باقامة بطولة الناشئين الأولى (تحت 16 و17 سنة) بمشاركة 12 ناديا، وتختتم منافساتها الثلاثاء المقبل على حلبة نادي الجهراء، وستقام 12 بطولة للملاكمة خلال الموسم الحالي موزعة على المراحل السنية الأربعة المختلفة، بحيث تكون 3 بطولات للصغار وأخرى للأشبال و3 بطولات للناشئين وبطولتين للرجال (العمومي)، وبطولة تنشيطية لجميع المراحل السنية.

وأكد أمين السر العام للاتحاد سالم العازمي جاهزية جميع اللجان العاملة بالاتحاد لتنظيم موسم ناجح ومتميز، وأضاف: «نشكر الأندية على تعاونها وحرصها على المشاركة الايجابية الفاعلة في بطولات الاتحاد، ونتمنى التوفيق للجميع وتحقيق جميع الأهداف المرجوة»، مشددا على أن رئيس مجلس الادارة محمد منسي والأعضاء يقفون على مسافة واحدة من جميع الأندية، ويعملون بسياسة الباب المفتوح، ويرحبون بجميع الاقتراحات والرؤى لكل ما من شأنه المصلحة العامة وتطوير الملاكمة الكويتية.

