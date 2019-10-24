مال وأعمال

تعتزم وزارة المالية استبعاد حزمة مشروعات تقدمت بها جهات حكومية لا تندرج ضمن خطط التنمية الموضوعة، حيث اوضحت مصادر ان تلك المشروعات تؤكد وجود خلل في مفهوم التكامل التنموي لدى عدد من الجهات وهو ما سيتم تقويمه في المرحلة المقبلة.

وقالت المصادر: هناك جهات طلبت اعتمادات مالية لمشروعات بملايين الدنانير دون وجود اهمية تنموية لها وحتى دون ان تكون مدرجة ضمن خطط ومشاريع التنمية لتلك الجهات، مؤكدة انه لن يتم فقط الاكتفاء برفض تلك المشاريع بل سيتم بحث كيفية معاقبة من وضعها لانهم يغردون خارج السرب تماماً.

واضافت: المشروعات غير الهادفة المقدمة لا تتضمن مبررات حقيقية وواقعية لطلب تنفيذها وهو ما يضع علامات استفهام كثيرة حول اهمية طلب طرحها للتنفيذ، حتى ان تلك المشروعات غير مدعومة بدراسات جدوى مستوفية الشروط تبرر تقديمها.

واستغربت المصادر ذاتها من طلبات تجنيب مبالغ لمشاريع غير ضرورية من الأساس.

ورأت ان فقط المشروعات المدرجة بجدول زمني وموافقات رقابية ولها اعتماد مالي واضح هي التي ستمر اما غيرها فلا.

ونوهت الى ان الحكومة بشكل عام تستهدف زيادة المشاريع الرأسمالية ذات الجدوى الاقتصادية المضمونة. وبينت المصادر ذاتها ان ستتم مراجعة الاداء المالي للجهات الحكومية منذ 8 سنوات مضت للوقوف على معدلات صرفها ومواطن الخلل بها والتاكد من المتسببين بالهدر من عدمه.

وأشارت المصادر الى العمل في الوقت الحالي على قاعدة بيانات للصرف تسهل فيما بعد عملية ضبط نظام المشتريات الحكومية وتتحكم بشكل فاعل في كل دينار يصرف من المال العام.

وطلبت من الجهات الحكومية ضرورة بذل جهد اكبر لتقويم مصروفاتها مع ضرورة الالتزام التام بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة.

