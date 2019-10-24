مال وأعمال

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تعمل على تعزيز الرقابة والنزاهة والشفافية وتمنع استغلال المسميات الوظيفية لمصالح خاصة، كما ان قواعد السلوك لديها يمنع حالات تعارض المصالح وفقاً للأصول العامة.

وشدد الوزير في ردوده على سؤال برلماني على بالقول ان هناك لجنة تحقيق مشكلة من قبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية مكونة من 3 اداريين رفيعي المستوى من خارج الشركة وعضو واحد من داخلها الشركة في 30 يونيو 2019، مبنياً ان كل من تم التنويه عنهم في المعلومات التي جرى تداولها في تقارير رقابية صادرة عن ديوان المحاسبة يخضعون للتحقيق امام هذه اللجنة ضمن التحقيق المشار اليه حسبما قضي به القرار وفقاً للأصول المرعية، مشيراً الى ان نتائج التحقيق لم تخرج بعد بصورة نهائية.

