مال وأعمال

كشفت وزارة المالية عن انها لم تقم باحالة اي من موظفيها للتقاعد منذ 2017 وحتى الآن، موضحة في ردها على سؤال برلماني الى ان عدد المحالين للتقاعد ضمن الجهات التابعة لها بلغ 563 موظفاً من بينهم 337 موظفاً دون سن الـ 55 عاماً، منهم 521 موظفاً احيلوا للتقاعد من الادارة العامة للجمارك والتي اشارت الى ان من بين المحالين للتقاعد لديها 335 موظفاً دون سن 55 عاماً بناءً على رغبتهم او بناءً على ما تقتضيه به المصلحة العامة.

وأفاد بنك الكويت المركزي انه تمت احالة 38 موظفاً للتقاعد وفقا لبرامج التقاعد التي وضعت من قبل البنك وتوزعت حالات التقاعد بين 11 موظفاً وفق البرنامج الالزامي للتقاعد، فيما تمت احالة 15 موظفاً للتقاعد بناءً على رغبتهم، فيما تم احالة 12 موظفا غير كويتي للتقاعد مع منحهم مهلة 3 اشهر.

