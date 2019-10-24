مال وأعمال

أعلن بنك «الخليج» نتائجه المالية عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، محققاً صافي ربح قدره 37 مليون دينار عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019. وخلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، ارتفع صافي ربح البنك إلى 13.2 مليون دينار أي بزيادة قدرها مليون دينار وبنسبة 8 في المئة مقارنةً بفترة الأشهر الثلاثة السابقة المنتهية في 30 يونيو 2019، ويعزى السبب الأساسي في ذلك إلى الانخفاض في تكاليف الائتمان بنسبة 17 في المئة واستقرار حجم المصروفات التشغيلية.

و قد شهد إجمالي القروض والتسليفات إلى العملاء نموا بنسبة 6 في المئة كما في 30 سبتمبر 2019 مقارنة بمستويات العام المنصرم، بينما ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 3.5 في المئة فيما ازدادت حقوق المساهمين بنسبة 4 في المئة عن نفس الفترة.

و صرح عمر الغانم، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلاً: «على الرغم من التحديات التي شابت فترة التسعة الأشهر الأولى من عام 2019، فقد استطاع مصرفنا تحقيق ارتفاع تاريخي في إجمالي القروض والتسليفات المقدمة إلى العملاء في نهاية سبتمبر، كما شهد مصرفنا انخفاضاً في تكاليف الإئتمان».

وعلاوةً على ذلك، لايزال قطاع الخدمات المصرفية الشخصية لدى مصرفنا يواصل اتخاذ المسار الصحيح نحو تحقيق النمو في محفظة القروض بما يقترب من ضعف معدل النمو في القطاع المصرفي، وذلك للسنة الثانية على التوالي».

تصنيفات ائتمانية في المرتبة «A»

لا يزال بنك الخليج يحظى بالتقدير العالمي لجدارته الائتمانية وقوته المالية، حيث حصل على تصنيف في المرتبة «A» من جميع وكالات التصنيف العالمية الأربع الكبرى.

وكالة فيتش: تصنيف المصدر على المدى الطويل في المرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وكالة ستاندارد آند بورز: تصنيف المصدر في المرتبة «A-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وكالة موديز إنفستور سيرفسز: تصنيف الودائع على المدى الطويل في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية «إيجابية».

وكالة كابيتال إنتليجنس: تصنيف العملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وفيما يتعلق بتدفق رؤوس الأموال إلى السوق الكويتي نتيجةً للإدراج في مؤشر إس آند بي داو جونز العالمي ضمن الأسواق الناشئة، قال الغانم: «لا يزال مصرفنا يشهد ويثمن الجهود القيمة المبذولة من قبل كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، و دور تلك الجهات الحيوي في تعزيز بيئة الاستثمار في السوق المالي المحلي. فبالإضافة إلى عمليات الإدراج الثلاث التي جرت أخيراً في المؤشرات العالمية، فإن الإصلاحات التي تم تبنيها أخيراً ستفضي إلى جذب كبار المستثمرين وتنويع قاعدة المساهمين وتحسن في السيولة».

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الخليج يعد واحداً من الشركات المدرجة في مؤشر إس آند بي داو جونز، كما أنه مدرج على قائمة المراقبة الأولية لمؤشر «إم إس سي آي» الكويت في مايو 2020. كما يعتبر بنك الخليج جزءاً من مؤشر فوتسي-راسل الكويت للأسواق الناشئة الثانوية منذ مارس 2019.

في إطار استراتيجية البنك المتمثلة في التركيز على التميز والإبداع في خدمة العملاء، أعلن البنك أخيراً عن عدد من عمليات التطوير الرقمي في خدماته المصرفية عبر الإنترنت وعبر الهاتف النقال، حيث تم طرح اثنتين من الخدمات الجديدة والمبتكرة، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز المزايا الحالية المتوفرة في الخدمات. فقد قام البنك بطرح خدمة الدفع الذاتي «Selfpay»، وهي عبارة عن وسيلة سهلة ومريحة لتحويل الدفعات من الأفراد والمجموعات بصورة فورية، وخدمة القرض الإلكتروني «E-loan»، وهي خدمة جديدة تسمح للعملاء بالتقدم بطلبات القروض مباشرةً عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

وفضلاً عن ذلك، قام بنك الخليج بطرح بطاقة «وورلد إليت ماستر كارد» World Elite MasterCard»، وهي بطاقة إئتمانية معدنية مخصصة لعملاء الخدمة المصرفية الخاصة لدى البنك وتتميز بمجموعة كبيرة من المزايا، مع خدمات الكونسيرج المتطورة التي تقدمها مؤسسة «لويس فورتين».

لا تزال الاستدامة تشكل جزءاً لا يتجزاً من بنك الخليج، حيث تتضمن إحدى استراتيجيات البنك الاجتماعية الأساسية جانب «الشمول»، الذي انعكس في معرض الفرص الوظيفية الأول من نوعه والذي استضافه البنك لذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت. واليوم، يفخر بنك الخليج بأنه قام بتعيين نخبة من هؤلاء الموهوبين والاستفادة من مهاراتهم.

وبهذا الصدد أكد الغانم أثناء مشاركته في جلسة المناقشات خلال المؤتمر المصرفي الدولي السنوي الذي قام بنك الكويت المركزي بتنظيمه، قائلاً: «إن الاقتصادات المستقرة والناجحة والتي تشهد نمواً هي الاقتصادات التي تتميز بالشمول. والسعي إلى شمول جميع المهمشين، بمن فيهم المرأة، والذين يعانون من صعوبات مالية، والشباب، ليس مجرد شيء يتعين القيام به، بل هو أمر بالغ الأهمية في تحقيق الإنتاجية. وللقطاع الخاص دور حيوي في هذا المجال، من خلال برامج الإقراض وخلق الوظائف بالإضافة إلى برامج التدريب والتعليم». اختتم الغانم تصريحه قائلاً: «أود أن أتقدم إلى جميع من ساهم في تحقيق هذه النتائج، كما أتقدم بالشكر إلى المساهمين وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على دعمهم المستمر.

