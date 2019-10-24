مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن رعاية الموسم الرياضي Gulf) Run) لسباق السيارات التي ستجري فعالياته في الكويت والبحرين، وينظمها مجموعة من الشباب الكويتيين المهتمين بمجال السيارات الرياضية ، وذلك ضمن شراكة استراتجية بين الجانبين ، تأكيدا لاهتمام «بيتك» بالأنشطة الرياضية ودعم الشباب الكويتي في مبادراته المختلفة، وحرصا على نشر الوعي بأهمية تطبيق قواعد القيادة الامنة باعتبار ذلك من أهم أهداف تنظيم البطولة وفعالياتها.

وتأتي هذه المبادرة استمرارا لبرامج المسؤولية الاجتماعية لـ «بيتك»، حيث تسهم في التوعية بأهمية تطبيق قواعد القيادة الآمنة والحد من الحوادث، وتوجيه الشباب لممارسة رياضة السيارات في أماكنها المحددة ، بعيدا عن الطرقات العامة، بما يجنب المجتمع تداعيات وتكاليف باهظة ، نتيجة الفاقد في الأرواح والمعدات ، بما في ذلك من بعد اقتصادي واجتماعي وانساني .

ويساهم «بيتك» في رعاية أنشطة وفعاليات عديدة تتعلق بالشباب والمجالات التي تحظى باهتمامهم ، وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية اهتمام «بيتك» بدعم الرياضة والمواهب الوطنية بما يساهم في تعزيز تواجد الكويت على الساحة الإقليمية والعالمية من خلال دعم المشاركات في البطولات العالمية، وتحفيز الشباب الكويتي لخوض غمار المنافسة وإحراز الألقاب العالمية في أهم البطولات.

وقد أعربت الجهة المنظمة للفعالية عن الشكر والتقدير الكبير للمساهمات المتعددة التي يبذلها «بيتك» نحو الشباب وأنشطتهم ، حيث كان لرعايته هذه البطولة الدورالأكبر في نجاحها وتحقيق أهدافها بشكل ايجابي وخروجها بمستوى رفيع ومشاركات جيدة من مجموعة متنوعة القدرات من الشباب الكويتي .

