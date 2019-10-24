مال وأعمال

اختتم مجمع بوليفارد حملة «تبرع بلعبة...انشر الفرح» التي تم إطلاقها في أواخر الشهر الماضي من منطلق إيمانه بالمسؤولية الاجتماعية والتي هدفت لجمع ألعاب الاطفال والتبرع بها لصالح الأطفال من ذوي الاسر المتعففة داخل الكويت. وهدفت هذه الحملة أيضا إلى إسعاد الأطفال المتعففين وإدخال البهجة إلى قلوبهم، كما حرصت على حث الأهل على تعليم أبنائهم على الإيثار والكرم ومشاركة النعم التي أنعم الله عليهم بها مع من هم أقل حظا منهم.

وقد أقيم حفل الختام تحت رعاية ماكدونالدز من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة خاصة بالأطفال بالإضافة الى مسابقات وجوائز قيمة. وتخلل الحفل حضور خاص للشخصية الشهيرة «رونالد ماكدونالد» الذي حضر خصيصا الى الكويت للمشاركة بهذه الحملة النبيلة.

وقد شارك أيضا في رعاية هذا الحدث المميز كل من عيادة د. عبدالعزيز الرشيد «ريفورم» ومصبغة وش ووش التي تكفلت بعملية تنظيف الالعاب المستعملة وريليش ترين الذي أسعد الأطفال المشاركين والمتبرعين بقسائم مجانية لركوب القطار. وقد عبر فريق الاتصال والتسويق من الشركة التجارية العقارية عن شكرهم لجميع الرعاة الذين أسهموا بنجاح هذه الحملة من خلال تعاونهم وتبرعاتهم الكريمة للأطفال. وكما شكروا الأخوة المتبرعين الذين لولاهم لما حقتت الحملة هذا النجاح الباهر حيث تم جمع ما يقارب من 1000 لعبة بالإضافة الى الأصداء الجميلة التي حصدتها هذه الحملة.