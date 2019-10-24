مال وأعمال

أطلق الأفنيوز خدمة جديدة لذوي الإعاقة السمعية بهدف تسهيل عملية التواصل من خلال توفير أجهزة ذكية خاصة لترجمة لغة الإشارة في مختلف مكاتب خدمة الزبائن، حيث تسير هذه العملية عبر التواصل المرئي بواسطة مترجمين فوريين من الدرجة الأولى معتمدين من المؤسسات السمعية الرسمية، يدعمون الحوار بين الأشخاص الصم والأشخاص الناطقين بمختلف اللغات مع ضمان جودة الصورة والصوت. تأتي هذه المبادرة لحرص إدارة الأفنيوز الدائم على توفير جميع سبل الراحة للرواد، وبالأخص لتسهيل عملية التواصل ما بين موظفي الإدارة والزوار من فئة الصم لتلبية احتياجاتهم خلال زيارتهم وتقديم تجربة تسوق ترفيهية متكاملة، حيث أن الأفنيوز أصبح علامة تجارية فريدة من نوعها، ويعتبر أحد أبرز المعالم التسويقية والسياحية، من خلال العدد الكبير من زواره من الكويت ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط من مختلف الفئات والأعمار.

