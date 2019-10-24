مال وأعمال

«رويترز»: تراجعت الأسهم الأوروبية في الوقت الذي تعرض فيه قطاع التكنولوجيا لضغوط جراء تحذير صادر عن تكساس إنسترومنتس بشأن تباطؤ القطاع عالميا، بينما علق مشرعون بريطانيون مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.3 % مدفوعا بانخفاض أسهم إس.تي ميكروإلكترونيكس وديالوج لأشباه الموصلات وإنفينيون. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة. وخسر المؤشر فايننشال تايمز لأسهم الشركات المتوسطة والأسهم الأيرلندية، وهما مقياسان للتوقعات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 0.3 % و0.2 % على الترتيب.

