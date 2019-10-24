مال وأعمال

أطلق بنك الكويت الدولي «KIB» حملته الجديدة لحساب الراتب، الحملة الأولى من نوعها في الكويت، والتي من خلالها يمكن للعملاء الجدد الاختيار بين أكثر من 400 باقة مليئة بالمزايا والمكافآت التي تناسب أسلوب حياتهم. وتستمر هذه الحملة لغاية أكتوبر 2020، بحيث توفّر للعملاء فرصة الاختيار بين جوائز عديدة تشمل دخول السحب على جوائز قيّمة، والحصول على قرض حسن لغاية 10,000 دينار، وجائزة نقدية فورية لغاية 200 دينار، وتأمين سيارة تكافلي، واسترداد نقدي لفاتورة الموبايل، وبدل وقود، وبدل طلبات مطاعم وغيرها الكثير. وصرح مدير الإدارة المصرفية للأفراد، عثمان توفيقي: «أن عملائنا هم في مقدمة أولوياتنا، ولذلك نحرص على منحهم مجموعة من المنتجات والخدمات المالية المتكاملة، إلى جانب تجربة العملاء المتميزة التي تفوق توقعاتهم. موضحاً أن هذه الحملة جاءت في إطار سعي البنك المستمر لمكافأة عملائه الذين يحوّلون رواتبهم الشهرية للبنك، ومنحهم العديد من المزايا المبتكرة التي يحق لهم اختيار ما يناسبهم منها لتلبية احتياجاتهم المصرفية وتسهيل متطلباتهم المالية». وأوضح توفيقي أنه يحق للعملاء الجدد الاستمتاع بالاختيار بين أكثر من 400 باقة مليئة بالمزايا والمكافآت. مشيراً إلى أن هذه الاختيارات تشمل دخول السحب على جوائز قيمة مثل سيارة بقيمة 15,000 دينار وجائزة نقدية بقيمة 10,000 دينار، وهو السحب الذي سيتم في يناير 2021.

كما ذكر توفيقي أنه بالإضافة إلى المكافآت المتنوعة التي يوفرها «KIB» خلال فترة الحملة، سيتمتع العملاء أيضاً بالعديد من المزايا التي ستساعدهم على بناء مستقبل مالي مشرق، ومنها إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية مجانية للسنة الأولى، وبطاقة سحب آلي مجانية يمكن استخدامها عالمياً، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة، والاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تمكنهم من إنجاز معاملاتهم ومتابعة حساباتهم في أي وقت ومن أي مكان.

