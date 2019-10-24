مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن استكمالها بنجاح إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار (151 مليون دينار) لأجل سبع سنوات في إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو بقيمة 3 مليار دولار وبلغ حجم الطلب على السندات 3.6 مليارات دولار، وهو الذي يعتبر الأكبر للشركة على الإطلاق في أسواق السندات الدولية، ما يمثل زيادة في الاكتتاب بمقدار سبع مرات.

تحمل السندات سعر فائدة ثابتة بنسبة 4.229 في المئة وهو أدنى معدل فائدة تحصل عليه الشركة على الإطلاق. وقد حظيت شركة المشاريع بترحيب كبير من المستثمرين خلال حملة ترويجية عالمية شملت هونغ كونغ، وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة ولندن. وبذلك تكون شركة المشاريع قد أطالة أمد استحقاق الديون من 4.1 سنوات إلى 4.7 سنوات. كما أن هذا الإصدار سيعمل على تخفيض تكلفة التمويل السنوية للشركة بقيمة 26 مليون دولار بمجرد تسديد السندات المستحقة في شهر يوليو 2020. وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة المشاريع فيصل العيار «يعكس حجم الطلب على سندات الشركة والذي بلغ 3.6 مليارات دولار ثقة المستثمرين العالميين الكبيرة بشركة المشاريع. لقد قادت شركة المشاريع مصدّري السندات الكويتيين في الأسواق العالمية منذ عام 2006، ويعكس هذا الإصدار الجديد الناجح جهودنا المستمرة لإظهار قوة السوق الكويتي للمستثمرين في جميع أنحاء العالم حيث لا تزال شركة المشاريع نموذجاً يحتذى به للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل نموذج الأعمال والممارسات الحصيفة التي تعتمدها».

بدوره، قال رئيس المديرين الماليين للمجموعة بيناك مايترا «إن هذا الإصدار الناجح يؤكد تقدير المستثمرين لمستويات الشفافية العالية التي تتمتع بها شركة المشاريع ونشاطها المنتظم في أسواق الدين العالمية. لقد كان نجاح هذا الإصدار واضحاً من خلال تشديد التوجه المبدئي للسعر بمقدار 35 نقطة أساس إلى سعر الإصدار النهائي، ما يعكس احترام وتقدير المستثمرين لسجل الشركة خلال فترة مزدحمة بإصدار السندات في المنطقة.

