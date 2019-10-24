مال وأعمال

نظم مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون والتنسيق مع مكتب جرانت ثورنتون «القطامي والعيبان وشركاهم» برنامج تدريبي أمين سر مجلس الإدارة في نطاق حوكمة الشركات تمكن واحتراف الذي أعده وقدمه عماد الحسين حيث انعقد البرنامج على مدى ثلاثة أيام متتالية خلال الفترة (الإثنين الأربعاء) 21 23 أكتوبر 2019. وقد أوضحت فدوى درويش مدير الدعم الفني بالاتحاد ومدير المركز بالوكالة أنه في ضوء قواعد الحوكمة للبنوك والشركات والصادرة من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال فإن أمين سر مجلس الإدارة أصبح من ضمن الأدوار الرئيسية التي تساعد في تحسين فاعلية وكفاءة إدارة اجتماعات المجلس، والتأكد من تفعيل القرارات التي يتم اتخاذها من خلال تصنيفها ومتابعتها على النحو المطلوب.

وأضاف حازم عصمت العاجز من شركة جرانت ثورنتون للإستشارات الإدارية و الإقتصادية أن البرنامج التدريبي تناول العديد من المحاور الأساسية بدءً من حوكمة الشركات ودور أمين السر في متابعة تطبيقها بالإضافة هيكل مجلس الإدارة واللجان ومسؤولياتهم.

