مال وأعمال

حصدت مجموعة «زين» جائزة أفضل مبادرة لتمكين المرأة ( WE ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فعاليات الحفل السنوي لتوزيع جوائز مجلة Entrepreneur، التي استضافتها دبي أخيراً.

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أن هذه الجائزة تبرز خططها الموجهة للمساواة بين الجنسين، التي تجد الدعم والمساندة من أعلى المستويات في الإدارة العليا، حيث تعتبر مبادرة (WE) جزءا من استراتيجيتها، فهي تؤمن بأنّ دعم التنوّع بين الجنسين يخلق تمايزا تنافسيا، ويسرّع طموحاتها الإستراتيجية في إطلاق العنان لفرص النمو الهائلة في الساحة الرقمية.

وأفادت زين الشركة الرائدة في مجالات الابتكار الرقمي في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أنها تحرص على توجيه جهودها اتجاه التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك انطلاقا من إدراكها بأن خلق قيمة للمجتمع سيؤدي حتما إلى تحقيق فوائد مشتركة، مبينة أن مبادرة تمكين المرأة (WE) تأتي في هذا الإطار، والتي تهدف منها تحقيق المساواة بين الجنسين.

وذكرت المجموعة أنها تحرص على ضمان ادماج التحديات الرئيسية في استراتيجية أعمالها كجزء من مسؤوليتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من أجل التصدي للتحديات وجوانب القصور ومعالجتها، حيث تشجع مجتمعات الأعمال، وتوجه أنشطة أعمالها الجوهرية إلى القضايا التي بحاجة إلى الدعم والرعاية، والتي يأتي في مقدمتها تمكين المرأة.

يذكر أن مجلة Entrepreneur من الدوريات الدولية المهتمة بمجالات رواد الأعمال، الهيئات الحكومية، عشّاق التكنولوجيا، وأصحاب الشركات الناشئة، فهي تعتبر بمثابة دليل لأصحاب المشاريع في المنطقة، وقادة الأعمال التجارية في المستقبل، وللأشخاص الذين يبحثون عن التميز من خلال تأسيسهم لبعض الأعمال الخاصة وانشاء علامة تجارية عالمية، خاصةً في مجالي الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت الرئيس التنفيذي للتنوع والاشتمال في مجموعة زين مريم سيف «مبادرة (WE) الخاصة بدفع جهود المجموعة نحو التنوع بين الجنسين هي من بنات أفكار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بدر الخرافي، وقد اكتسبت هذه المبادرة المزيد من الدعم والرعاية، حيث باتت تمثل محورا رئيسيا في تطور بيئة أعمال زين، لمساهمتها الفاعلة في زيادة مشاركة المرأة في الأعمال القيادية، وصنع القرار».

وأضافت السيف بقولها «سعدنا كثيرا بهذا التكريم من مؤسسة مرموقة في مجالات رواد الأعمال والشركات الناشئة، فهذه الجائزة تدفعنا نحو تحقيق المزيد من التقدم الوظيفي للعنصر النسائي لدينا، والذي سيسهم بدوره في زيادة الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز بيئة أعمال تتسم بالشغف والابتكار».

وكانت مجموعة «زين» أطلقت مبادرة تمكين المرأة في العام 2017، بهدف اتخاذ خطوات حقيقية نحو التنوع بين الجنسين، وتقوية ودعم العنصر النسائي حتى يكون للمرأة دور فاعل في تطوير وقيادة المؤسسة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتسعى زين إلى زيادة المناصب القيادية النسائية من 14.5 في المئة إلى 25 في المئة بحلول العام 2020، حيث تسعى في تحقيق ذلك من خلال نشر الوعي وزيادة الحافز، والإدراك الكامل في ثقافة بيئة العمل.