مال وأعمال

دعا المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح الى تعزيز العلاقات التجارية بين النمسا والدول العربية.

وقال الرباح على هامش افتتاح اعمال المنتدى الاقتصادي (العربي - النمساوي) ان محاور المنتدى متسقة مع المشاريع العملاقة والرؤى الاقتصادية الواعدة التي تتبناها العديد من الدول العربية ولاسيما الكويت المقبلة على خطة تنمية وطنية عملاقة (كويت جديدة 2035).

واضاف ان المنتدى يبحث فرص الاستثمار في البنى التحتية والطاقة وهو ما يشكل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وخلق فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات التنموية.

واشار الى الخبرة الطويلة للشركات النمساوية بخاصة في قطاعات البنية التحتية والصحة والطاقة وسكك الحديد ومساهمتها سابقا في عدد من المشاريع الكبرى في الكويت.

واكد الرباح أهمية اللقاءات والمنتديات الاقتصادية لما لها من دور كبير في تعزيز العلاقات التجارية بين النمسا والدول العربية.وكان وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت زار جناح الكويت في المعرض الاقتصادي المقام على هامش المنتدى الذي يقام تحت رعاية رئيس النمسا الكساندر بيللن.وتشارك غرفة تجارة وصناعة الكويت في المنتدى بوفد برئاسة رئيس مجلس الادارة علي الغانم وعضوية عضو مجلس الادارة عمران حيات.

