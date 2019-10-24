مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 والتي تظهر تحقيق أرباح صافية بعد استثناء حصص الأقلية- بلغت 558.4 مليون دولار بارتفاع نسبته 5.7% عن الفترة نفسها من عام 2018 والتي سجلت 528.3 مليون دولار ، في حين حقق الربع الثالث من العام ربحا صافيا قدره 180.9 مليون دولار ، أي بنمو 5.9% بالمقارنة مع الفترة الربعية نفسها من عام 2018 والتي سجلت 170.8 مليون دولار ليرتفع بذلك العائد الأساسي للسهم بنسبة 6.9% الى 6.2 سنتات عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 5.8 سنت أميركي للفترة ذاتها من العام الماضي (2.1 سنت عن الربع الثالث من عام 2019 مقابل 2.0 سنت أميركي للربع نفسه من عام 2018).

وتعكس النتائج القوية للفترة استمرارا لوتيرة النمو الايجابي في صافي ربحية البنك كما تأتي حصيلة التنفيذ الناجح لاستراتيجيته المبنية على تنويع الأنشطة ومصادر الايرادات والتحوّط المنهجي في الرقابة على المخاطر مع متابعة الاستهداف المدروس لفرص نمو وتوسع أعمال البنك وتعزيز تنافسيته في كل سوق من أسواق عمله الاقليمية.

وقد حقق صافي دخل البنك من الفوائد نموا بنسبة 2.0% في تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي (+14.3 مليون دولار) ليبلغ 722.7 مليون دولار مقابل 708.4 مليون دولار للفترة نفسها من العام السابق وذلك بفضل توسع محسوب في المحفظتين الائتمانية والاستثمارية، حيث كان للزيادة في كل من صافي دخل الفوائد ودخل أنشطة التداول والاستثمار أثرها في رفع الدخل التشغيلي للمجموعة الى 919.3 ملايين دولار خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام مقابل 907.0 مليون دولار أميركي للفترة نفسها من عام 2018 (289.2 مليون دولار في الربع الثالث/2019 مقابل 294.6 مليون دولار للربع الثالث/2018)، في حين سجل صافي الدخل التشغيلي بدوره نموا بنسبة 4.1% ليبلغ 880.1 مليون دولار لفترة تسعة الأشهر من العام مقابل 845.2 مليون دولار أميركي لنفس الفترة من عام 2018 (284.3 مليون دولار في الربع الثالث/2019 مقابل 275.1 مليون دولار للربع الثالث/2018)، في الوقت الذي أسهمت فيه مبادرات تعزيز كفاءة العمليات والضبط الممنهج والرشيد للمصروفات في الحفاظ على معدلات الكفاءة التشغيلية العالية للبنك حيث بلغت نسبة التكاليف الى اجمالي الدخل 26.7% مقابل 26.2% لتسعة الأشهر الأولى من عام 2018.

وصرح مشعل العثمان رئيس مجلس ادارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلا: «واصل البنك وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى من العام تحقيق أداء مالي قوي باعث على المزيد من الثقة والتطلع لمتابعة مسار النمو الصحي في ايراداتنا وصافي ربحيتنا من صلب أنشطتنا البنكية الأساسية، وهو أداء يأتي حصيلة الادارة السليمة لنموذج عملنا القائم على تنويع الأعمال وتعدّد الأسواق مع التوسع في دورنا الرائد في دعم وتلبية جميع المتطلبات والتمويلات المالية البينية لعملائنا في المنطقة، ومرتكزين في ذلك الى سياسة منهجية مدروسة في ادارة مواردنا الرأسمالية ومبادرات توظيفها بكفاءة مثلى سعيا للاستفادة من الفرص المواتية لنمو أعمالنا وخدمة عملائنا عبر مختلف أسواق عمل مجموعتنا المصرفية».

