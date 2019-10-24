مال وأعمال

أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «Ooredoo الكويت» عن تحقيقها 23?5 مليون دينار (نحو 77 مليون دولار أميركي) ارباحا صافية بربحية 47 فلسا للسهم الواحد بالاشهر التسعة الاولى من 2019.

وقالت (اوريدو) في بيان صحافي انها حققت ايرادات موحدة بقيمة 470 مليون دينار (نحو 1?5 مليار دولار) بالاشهر التسعة الاولى من 2019 مقارنة بايرادات بلغت 502 مليون دينار (نحو 1?6 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

واشارت الى ارتفاع قاعدة العملاء بنسبة 1 في المئة لتصل الى 26?8 مليون عميل بالاشهر التسعة الاولى من 2019 مقارنة مع 26?6 مليون عميل لنفس الفترة من عام 2018.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الشيخ سعود آل ثاني ان صافي الربح ارتفع بنسبة 45% ليصل الى 23.5 مليون دينار بالنسبة لـ Ooredoo الكويت (الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة). يعزى هذا النمو بشكل رئيسي الى تركيزنا المكثف على تعزيز الكفاءات التشغيلية والاستفادة من التنسيق الفعال ضمن المجموعة وما تتوفر لديها من تقنيات حديثة الى جانب زيادة كفاءة عملية ادارة الموارد.

ارتفع حجم قاعدة العملاء الموحدة الى 27 مليون عميل في نهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 مدعومة باستثماراتنا المتواصلة لتحسين تجربة العميل وتطوير حلول مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الجيل الجديد من المستخدمين الذين يملكون مهارات عالية في التعامل مع أحدث التقنيات.

لاتزال الايرادات تحت الضغط بسبب العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الكلية بما فيها انخفاض قيمة العملة في تونس والجزائر بالاضافة الى الأسعار التنافسية الشديدة في الكويت. حققت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة ايرادات بلغت 470 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 مقارنة بـ 502 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من العام الماضي.

في الكويت، استمر الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بالتحسن على الرغم من انخفاض الايرادات، الأمر الذي يعكس نجاح برنامج الكفاءة لدينا. وقد ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الكويت لتصل الى 2.6 مليون عميل في نهاية فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، حيث بلغت نسبة الزيادة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بلغت ايرادات فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مبلغاً قدره 169.7 مليون دينار مقارنة بـ 181.7 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2018. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بشكل جوهري بنسبة زيادة 44% الى 53.1 مليون دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مقارنة بـ 36.8 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2018. وعكست الزيادة بنسبة 44% الكفاءة التشغيلية الجيدة في جميع أنحاء الأعمال التجارية وكذلك التأثير الايجابي لتطبيق المعيار المحاسبي الجديد وهوالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16).

