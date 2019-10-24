مال وأعمال

قال تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار حول أسواق الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن أسواق الدخل الثابت شهدت انتعاشاً في الربع الثالث من 2019 بفضل اعتماد البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى سياسات أكثر مرونة على خلفية تباطؤ النمو وتراجع معدل خلق فرص العمل. فقد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مرتين في الربع الثالث.

كما توقف الاحتياطي الفيدرالي عن تقليص حجم ميزانيته بسبب تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتدني معدلات التضخم، فضلاً عن سعيه للتخفيف من أثر الحرب التجارية الدائرة.

وذكر التقرير أن الأسواق تتوقع خفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة مرة أخرى في أكتوبر بواقع ربع نقطة مئوية.

وفي الوقت نفسه، استمر البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة الأساسي أكثر إلى الجانب السلبي وأعاد تنشيط برنامج «التيسير الكمي» من أجل تنشيط النمو الاقتصادي، وهو ما ترك معظم السندات الحكومية عالية الجودة في أوروبا تتداول بعوائد سلبية.

وأشار التقرير إلى انه بفضل اعتماد سياسات نقدية أكثر مرونة حول العالم، شهدت أهم مؤشرات العائد الثابت ارتفاعاً في الربع الثالث. بينما سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعاً تراوح ما بين 5 إلى 20 نقطة أساس في الربع الثالث، مما فتح المجال أمام مؤشرات أسواق السندات الإقليمية كي تتفوق على نظيرتها العالمية ذات التصنيف المماثل.

وقد وقع هذا التراجع بالرغم من ازدياد حدة التوترات الإقليمية، إذ كان مدفوعا إلى حد كبير بالتوجه العالمي القائم على الإقبال على المخاطر والسعي للحصول على عوائد أعلى. وبنهاية الربع الثالث، لجأت معظم البنوك المركزية في منطقة مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت إلى خفض أسعار فائدتها تماشياً مع الاحتياطي الفيدرالي. وهو ما يعتبر بمثابة نتيجة طبيعية لنظم ربط العملات المطبقة.

مستجدات الإصدارات

وبالإضافة إلى الاقتراض السيادي، شهدت السوق الأولية نشاطا واسعا لمؤسسات مالية كبرى خلال الربع الثالث، حيث بلغ مجموع ما اقترضته كيانات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ما يصل إلى 32,3 مليار دولار في الربع الثالث، بينما وصل مجموع الإصدارات في الأرباع الثلاثة الأولى ما يساوي 92,6 مليار دولار، بزيادة تعادل 15 في المئة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي. وبوجه عام، حظيت الاكتتابات بتغطية جيدة في السوق الأولية بالرغم من التوترات الإقليمية.

الكويت: أصدر بنك برقان سندات دائمة بقيمة 500 مليون دولار مع نسبة كوبون تساوي 5.75 في المئة.

أصدر بنك وربة صكوكاً أجلها خمسة أعوام بهامش ربح قيمته 2.98 في المئة.

المملكة العربية السعودية: قامت الحكومة السعودية لأول مرة بطرح سندات مقومة باليورو مقسمة على شريحتين، وبلغ مجموع قيمة الشريحتين 3 مليارات يورو.

اقترضت مجموعة سامبا ما يعادل في قيمته مليار دولار من إصدارات السندات من الدرجة الأولى التي يحل أجل استحقاقها في 2024 بنسبة كوبون تساوي 2.75 في المئة.

الإمارات العربية المتحدة: جمعت حكومة أبو ظبي 10 مليارات دولار في صفقة مقسمة على ثلاث شرائح.

حصلت شركة موانئ دبي العالمية على مبلغ مجموعه 2,3 مليار دولار من عدد من الإصدارات التي تتراوح الفترات المتبقية من آجالها بين 10 و39 عامًا. وكان الهدف من هذه الإصدارات هو تمويل الاستحواذ على توباز مارين وإعادة تمويل جزء من ديون الشركة القائمة.

اقترضت شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية 600 مليون دولار عبر طرح أول إصدار لها من الصكوك ذات الأجل البالغ 5 أعوام بهامش ربح يساوي 3.94 في المئة.

اقترضت شركة إعمار 500 مليون دولار عبر إصدار صكوك أجلها 10 أعوام. ويساوي هامش ربح الإصدار 3.88 في المئة.

أصدر بنك الشارقة سندات أجلها 5 أعوام تعادل في قيمتها 600 مليون دولار بنسبة كوبون تساوي 4 في المئة.

أصدر بنك الفجيرة الوطني سندات دائمة تعادل قيمتها 350 مليون دولار لتعزيز رأسماله من الطبقة الأولى الإضافية. ويأتي هذا الإصدار بنسبة كوبون تساوي 5.88 في المئة.

اقترضت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 500 مليون دولار عبر إصدار سندات أجلها 30 عامًا بنسبة كوبون تساوي 4 في المئة.

