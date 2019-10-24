مال وأعمال

استضاف البنك الأهلي الكويتي مركز الكويت لمكافحة السرطان لإقامة ندوة للتوعية بمرض سرطان الثدي لموظفاته في المركز الرئيس للبنك الأهلي الكويتي بتاريخ 21 أكتوبر 2019.

و التي سلطت الضوء على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وأهمية ومنافع عادات الأكل الصحية.

وبعد انتهاء الندوة، قام متطوعون من موظفي البنك الأهلي الكويتي بمرافقة فريق المركز في زيارة لمستشفى حسين مكي الجمعة، حيث التقوا بمرضى السرطان وقدموا لهم الهدايا.

وفي هذا الإطار، قام البنك الأهلي الكويتي بعدة مبادرات خلال شهر أكتوبر، ومن ضمنها خصومات لعميلات البنك الأهلي الكويتي في مستشفى رويال حياة، وعلى فعالية رابطة المرأة الأميركية، بالإضافة إلى رعاية أسبوع التوعية بسرطان الثدي في كلية الطب بجامعة الكويت.

يهدف البنك الأهلي الكويتي في مساهمته لمثل هذه الفعاليات التوعوية إلى تعزيز دوره في المسؤولية الإجتماعية ودعم المبادرات التي من شأنها خدمة المجتمع و خصوصاً المؤسسات التي تقدم خدمات العناية والرعاية الصحية في الكويت.

