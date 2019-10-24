loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الأهلي» أقام محاضرة توعوية بسرطان الثدي لموظفاته


استضاف البنك الأهلي الكويتي مركز الكويت لمكافحة السرطان لإقامة ندوة للتوعية بمرض سرطان الثدي لموظفاته في المركز الرئيس للبنك الأهلي الكويتي بتاريخ 21 أكتوبر 2019.
و التي سلطت الضوء على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وأهمية ومنافع عادات الأكل الصحية.
وبعد انتهاء الندوة، قام متطوعون من موظفي البنك الأهلي الكويتي بمرافقة فريق المركز في زيارة لمستشفى حسين مكي الجمعة، حيث التقوا بمرضى السرطان وقدموا لهم الهدايا.
وفي هذا الإطار، قام البنك الأهلي الكويتي بعدة مبادرات خلال شهر أكتوبر، ومن ضمنها خصومات لعميلات البنك الأهلي الكويتي في مستشفى رويال حياة، وعلى فعالية رابطة المرأة الأميركية، بالإضافة إلى رعاية أسبوع التوعية بسرطان الثدي في كلية الطب بجامعة الكويت.
يهدف البنك الأهلي الكويتي في مساهمته لمثل هذه الفعاليات التوعوية إلى تعزيز دوره في المسؤولية الإجتماعية ودعم المبادرات التي من شأنها خدمة المجتمع و خصوصاً المؤسسات التي تقدم خدمات العناية والرعاية الصحية في الكويت.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة