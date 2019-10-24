مال وأعمال

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أن جهاز حماية المنافسة وقطاع الرقابة وحماية المستهلك مرتبطان ببعضهما ومكملان لأدوارهما في سبيل حماية ورفاهية المستهلك، مؤكدا أن جهاز حماية المنافسة من الأجهزة الرقابية الضرورية لحماية الاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير الروضان في كلمته التي ألقاها أمس خلال افتتاح «ندوة حماية المنافسة وحماية المستهلك» التي نظمها جهاز حماية المنافسة تحت رعايته، وبحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة والمدير التنفيذي للجهاز د. عبد الله العويصي، أن قانون المنافسة الجديد الذي سيعرض على مجلس الأمة في دور الانعقاد القادم لإقراره سيسهم في زيادة صلاحيات الجهاز الحالية والحد من القيود التي تواجه تفعيل دوره الرقابي وكذلك حتى يسهم في نشر الوعي والثقافة بالمنافسة في المجتمع.

وقال الروضان ان الجهاز يسهم في توفير الخيارات والبدائل وضمان الجودة والاسعار المناسبة من خلال الرقابة على الأسواق، كما يعمل على نشر ثقافة المنافسة الحرة والتصدي للاحتكار والتعاون التام مع اجهزة الدولة المختصة للعمل على تقرير الاسواق وضمان تدفق السلع والخدمات

وأشار إلى أن لجهاز المنافسة دورا كبيرا في تعزيز الشفافية والكفاءة وتعزيز تكافؤ الفرص امام المتنافسين وتسهيل عملية الدخول للأسواق حيث يقوم الجهاز بالتحقيق في قضايا الاحتكار والرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ ونشر الوعي التنافسي لرفع مكانة الكويت الدولية ورفع مؤشرات تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال الروضان ان الجهاز يعتبر ذو طبيعة قضائية من ناحية التحقيق في قضايا المنافسة وفرض الغرامات على المخالف لقوانين حماية المنافسة حيث ان للجهاز صلاحية اعفاء بعض الممارسات التي تحد من المنافسة بشرط ان تتحقق فوائد أكبر للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، كما أن الجهاز يقوم بإجراء الدراسات والبحوث لتقييم المنافسة في شتى القطاعات من أجل تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد للوصول إلى مركز مالي عالمي يحقق رؤية 2035 وهذا كله يصب في تعزيز الدور الريادي للاقتصاد الوطني للكويت.

تعاون حكومي

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي أن جهاز حماية المنافسة أصبح له دور ووضع أكبر في الكويت حيث استقبل الكثير من الشكاوى وقام بالعديد من المبادرات والدراسات عن عدة قطاعات في السوق، كما أن الكثير من الشركات والجهات الاقتصادية بدأت تتعاون معنا وتلتزم بتعليمات الجهاز، وهذا يجعل عمل الجهاز خلال العامين المقبلين فنيا أكثر منه إداريا.

وأضاف أن الجهاز وضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات والتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة حيث يتم التنسيق معه في حال رصد أي مخالفات قد تظهر وتؤثر على المستهلك لمنع أي زيادة مصطنعة في الأسعار، حيث ان دور جهاز حماية المنافسة يكمن في حماية الأسواق المحلية من الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة، كما يقوم الجهاز باتخاذ ما يلزم لحماية المنتجات الوطنية وحماية المنافسة الحرة في السوق بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

وقال العجمي انه تم إعداد قانون جديد للمنافسة يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، متوقعا أن يتم إقراره من مجلس الأمة خلال دور الانعقاد القادم، وذلك لكي يقوم الجهاز بالدور الرقابي المطلوب منه.

الرقابة والمنافسة

من جانبه، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عيد خليف الرشيدي في كلمته خلال الندوة لا يغيب عن بصيرتكم أن معظم دول العالم تأخذ بمبدأ الاقتصاد الحر ودولة الكويت تندرج في هذا المجتمع الاقتصادي، ومن شأن الأخذ بهذا المبدأ زيادة لمنافسة في الأسواق التجارية والمالية والصناعية وغيرها، ولكنها يجب أن تظل في إطار من المشروعية التي يتكفل بتنظيمها القوانين، لان حرية المنافسة تؤدي بالضرورة متى تمت في إطار من الشفافية والرقابة إلى تحقيق الخدمة الأفضل والجودة المثلى لاسيما في مجال عرض السلع والخدمات وإتاحة الفرصة للمستهلك الاختيار المناسب منها سواء من حيث التوعية أو من حيث السعر المدفوع للسلعة أو الرسم المقابل للخدمة.

وأضاف بانه لتحقيق هذه الغايات التي تصب في صالح المستهلك يقوم كل من قطاع الرقابة التجارية وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وفقا للقوانين المنظمة أعمالها واختصاصاتها بمباشرة الرقابة اللازمة لكفالة انتظام السوق واستقراره على نحو يضمن سالمته من كافة صور المنافسة غير المشروعة ومنع الإحتكار من ناحية وما تقضي إليه هذه الصور من اضطراب الأسعار أو التلاعب باصطناع رفعها أو الغش في جودة السلعة أو تقليدها.

بناء أسواق عادلة

من جانبه قال المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة د. عبدالله العويصي أن الجهاز جاد في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، لمنع أي زيادة مصطنعة في الأسعار، حيث ان دور الجهاز يكمن في حماية الأسواق المحلية من الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة، تنفيذا لاستراتيجية الحكومة بتحسين القدرة على التنافسية، وتعزيز التنوع الاقتصادي.

وأشار في كلمته إلى أن القانون يعطي الجهاز كل الوسائل للتعامل مع هذه الممارسات ومن أمثلة هذه الممارسات الحد من حرية تدفق السلع والمنتجات والخدمات بالسوق، وإذا ثبتت هذه الممارسات بعد التحقيق تتم إزالة الممارسة المحظورة، وفرض الغرامات، ومصادرة السلع تدريجيا إلى وقف النشاط كاملا إلى مدة 3 سنوات كحد أقصى.

وأكد العويصي على أن الجهاز مستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد احتكار بعض التجار للسوق المحلي والسعي لبناء أسواق عادلة في بلدنا الكويت، لاسيما وأن الجهاز يعمل ضمن سلسلة متكاملة من الأجهزة التابعة للدولة، ولا يعمل منفردا، متمنيا ان يتم الإسراع في إقرار قانون المنافسة الجديد من قبل مجلس الأمة حتى يزيد من صلاحيات الجهاز الحالية ويزيد من دوره الرقابي في السوق.

