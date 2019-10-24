مال وأعمال

أعلنت الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.13 في المئة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

وقالت الاحصاء في بيان لـكونا أمس إن القيمة التقديرية للناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني بلغت نحو 10.6 مليارات دينار (نحو 34.9 مليار دولار).

وأضافت أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2019 بالأسعار الثابتة أظهرت نموا بنسبة 0.4 في المئة ليبلغ نحو 9.7 مليارات دينار (نحو 31.9 مليار دولار).

وذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل تراجعا في الربع الثاني من 2019 نسبته 1.3 في المئة مقارنة بالربع الأخير من 2018 في حين حقق نموا نسبته 5.2 في المئة بالاسعار الجارية مقارنة بالربع الأول من 2019. وبينت أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الثاني من 2019 بلغت 4.8 مليارات دينار (نحو 15.8 مليار دولار) بنسبة 45.8 في المئة في حين ارتفعت هذه القيمة إلى 5.2 مليارات دينار (نحو 17 مليار دولار) بنسبة مساهمة بلغت 53.7 في المئة بالأسعار الثابتة. وقالت إن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالأسعار الجارية في الربع الثاني من 2019 أظهرت نموا بنسبة 4.2 في المئة في حين بلغ النمو بالاسعار الثابتة 1.4 في المئة مقارنة مع ذات الربع من العام الماضي. وأضافت أنه عند تتبع أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من 2019 مقارنة مع الربع المماثل في 2018 يلاحظ أن إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي شكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 53.7 في المئة خلال الربع الثاني. وذكرت أن القيمة المضافة لهذا النشاط نمت بنسبة 9.4 في المئة عن القيمة التي حققتها خلال الربع الأول من 2019 إثر تحسن أسعار النفط العالمية.

وعن الصناعة التحويلية أفادت (الاحصاء) بأنه وفقا لنفس التقديرات وبالأسعار الجارية بلغت مساهمة هذا النشاط الذي يشمل صناعة النفط والكوك والمنتجات النفطية المكررة نسبة 8.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي و8.3 في المئة بالاسعار الثابتة. وبينت أن البيانات المقدرة بالأسعار الثابتة أظهرت نمو تجارة الجملة والتجزئة في الربع الثاني من 2019 بنسبة 3.8 في المئة مقارنة مع ذات الفترة من 2018.

