مال وأعمال

اختتمت البورصة تعاملاتها أمس، على تباين وسط انخفاض بالتداولات. وقد تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22 في المئة، كما انخفض المؤشر العام بنسبة 0.15 في المئة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيس وحيداً بـ0.05 في المئة. وفيما جاء «بيتك» متصدراً الأسهم على مستوى السيولة بـ3.44 ملايين دينار، منخفضاً 0.14 في المئة، تراجعت السيولة على مستوى السوق بواقع 28.61 مليون دينار، مقابل 28.93 مليوناً، كما تراجعت الكميات عند 200.02 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 216.34 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 200 مليون سهم تمت من خلال 6699 صفقة نقدية بقيمة 28?6 مليون دينار. وشهدت الجلسة افصاحاً من مجموعة الامتياز الاستثمارية في شأن معلومات جوهرية عن ترسيه مناقصة لمصلحة شركة تابعة بقيمة 11.4 مليون دينار لمدة خمسة أعوام. كما شهدت الجلسة افصاحا من شركة رابطة الكويت والخليج للنقل عن معلومات جوهرية حول تقديم احدى شركاتنا التابعة اقل الاسعار لمناقصة مع الادارة العامة للاطفاء.

وتصدر سهم شركة كامكو القائمة الحمراء بـ9.09 في المئة، فيما جاء أجيال على رأس الارتفاعات بـ16.13 في المئة.

