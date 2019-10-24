مال وأعمال

شاركت شركة صناعة الكيماويات البترولية في معرض K Fair2019 والذي عقد خلال الفترة من 16-23 اكتوبر الحالي في دسلدورف بألمانيا والذي يعد أحد أكبر المعارض التجارية للبلاستيك والمطاط في العالم، حيث تأتي مشاركتها في اطار سعيها لتصبح مورداً عالمياً في مادة «البولي بروبيلين». وتضمنت مشاركة الشركة عقد الكثير من الاجتماعات داخل جناحها مع العملاء والمصنعين من مختلف القارات لتعزيز تواجد وتوفر منتجاتها من مصانعها المختلفة الحالية والمستقبلية داخل الكويت وخارجها للوصول الى أكبر الشركات المؤثرة في هذه الصناعة وتحقيق أهدافها وخططها التنموية لتلبية الطلب العالمي متزايد النمو. كما استقبل جناح الشركة بالعديد من الزوار على رأسهم قنصل سفارة الكويت في ألمانيا خالد المطيري ووكيل الهيئة العامة للصناعة محمد فهاد العجمي وممثلي الهيئة الملكية للصناعة في الجبيل بالمملكة العربية السعودية وغيرها من الشركات.

شارك في المعرض أكثر من 3?300 عارض من نحو 160 دولة ووصل عدد الزوار الى 232 ألف زائر حيث اطلعوا على احدث التقنيات والحلول في صناعة المطاط والبلاستيك.

