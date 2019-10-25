أول النهار

هنأت مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية السفيرة أمل الحمد الاتحاد السويسري حكومة وشعبا بالعيد الوطني، مشيرة إلى أن العلاقات الكويتية السويسرية راسخة ومتينة مع التطلع إلى المزيد من التعاون مع الجانب السويسري في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية وحتى الصحية.

وقالت الحمد في تصريحات للصحافيين أثناء حضورها احتفال السفارة السويسرية بالعيد الوطني لبلادها، نحن في الكويت نتطلع إلى وجود أفق من التعاون، خصوصا في المجال الاقتصادي حيث يبلغ حجم استثمارات الكويت في الاتحاد السويسري ما يقارب 10مليارات دولار.

وأضافت أن الكويت تفتح أبوابها للاستثمارات السويسرية من خلال «رؤية 2035» ونتوقع المزيد من الاستثمارات على الرغم من وجود العديد منها في الكويت حاليا في مجالات مختلفة ولكن نحرص من خلال هيئة تشجيع الاستثمار على استقطاب رؤوس الأموال إلى الكويت.

وأشارت إلى أن تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين تشكل أهمية قصوى، حيث كانت هناك زيارة خلال السنوات الثلاث الماضية لرئيسة الاتحاد السويسري، كذلك قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بزيارة للاتحاد السويسري للاحتفال بمرور أكثر من 50 عاما على العلاقات الكويتية السويسرية ونتطلع إلى المزيد من هذه الزيارات.

واوضحت أن اجتماع المشاورات السياسية الخامس الذي عقد أخيراً في الاتحاد السويسري يشكل أهمية نحو المزيد من التنسيق والتعاون وتبادل وجهات النظر بين الجانبين تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وتمنت الحمد للاتحاد السويسري كل النجاح والازدهار والرخاء.

وأكدت الحمد الحرص على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وان يكون الذراع الاقتصادي والتجاري والاستثماري يسهم في دفع عجلة العمل السياسي مشيرة إلى وجود الكثير من التحالفات الاقتصادية مثل G20 وG8 التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد بين الدول الأعضاء أكثر من الجانب السياسي.

وأضافت أن العالم اليوم في طريق العولمة والسياسات الدولية تجاه الاقتصاد الحر وللكويت دورها الكبير في هذا المجال خصوصا ضمن رؤية 2035 ورؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد لتصبح الكويت مركزاً مالياً وتجارياً.

وتداركت «ونحن نسعى من خلال الإدارة الاقتصادية بوزارة الخارجية أن تكون للكويت علاقات متميزة مع جميع المؤسسات الاقتصادية لدفع عجلة التنمية داخل الكويت وخارجها وبناء علاقات اقتصادية متينة مع دول العالم».

ومن جانبه، وصف سفير الاتحاد السويسري لدى البلاد د. بينيدكت غوبلر العلاقات السويسرية - الكويتية بالممتازة والتي بنيت على اسس صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والفهم المشترك، مشيرا الى ان الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى تعكس عمق هذه العلاقات وتطورها.

وأشار غوبلر في مجمل كلمته خلال الحفل الى ان يوليو الماضي شهد انعقاد المشاورات السياسية بين البلدين ، موضحا انه يسعى خلال فترة وجوده في الكويت الى تعزيز العلاقات الثنائية ومنها العلاقات الاقتصادية والتجارية والمضي بها قدما نحو آفاق ارحب تعود بالنفع على البلدين الصديقين ، لافتا لوجود العديد من الشركات السويسرية في الكويت.

وأوضح انه انبهر بالمستوى التعليمي العالي والمتميز للشباب الكويتي، مشيرا الى استعداد بلاده لوضع خبراتها العلمية في متناول الكويت ، فضلا عن دعم وتعزيز التعاون الأكاديمي.

وبالعودة للمناسبة اكد ان بلاده تحتفل بالذكرى الـ 728 لتأسيس الاتحاد السويسري، ففي عام 1291 اتحدت ثلاث دول ضد الوجود الأجنبي في اراضينا.

وتابع ان جنيف لها تاريخ انساني كبير ، فضلا عن كونها مقراً للعديد من المنظمات الدولية، مشيرا لاستعداد بلاده لتقديم جهود الوساطة في الأزمات متى طلب منها ذلك كجزء من تاريخها السياسي للمساهمة في امن واستقرار العالم.

السفيرة أمل الحمد مشاركة سفير الاتحاد السويسري وحرمه في الحفل

