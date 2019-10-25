أول النهار

أكد ممثل الامين العام للامم المتحدة المنسق المقيم للمنظمة لدى الكويت د. طارق الشيخ أمس الخميس ان الكويت بمؤسساتها الدبلوماسية شكلت قوة وثقلا في مجلس الأمن الدولي عبر دورها الريادي ونشرها ثقافة السلام والحوار.

وقال الشيخ في لقاء مع «كونا» بمناسبة يوم الامم المتحدة الذي يصادف الـ 24 من اكتوبر سنويا ان الكويت اعتمدت ميثاق المنظمة نهجا لسياستها واستراتيجيتها وقدمت رؤيتها ودبلوماسيتها بصورة احترمها كل اعضاء مجلس الأمن.

وذكر ان الامم المتحدة بسكرتاريتها خاصة هيئة مكتب الأمين العام ترى ان الكويت من الدول النموذجية في التعاون من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية ونشر قيم العدالة وأظهرت احتراما بالغا لميثاق الامم المتحدة.

وبيّن ان الكويت من الدول التي تبنت الميثاق الاممي بكل جوانبه في عملها لاسيما دبلوماسيتها التنموية والانسانية وسعت بصورة حثيثة للتعاطي مع كل التوصيات التي يقدمها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات والمجالس التابعة.

ونوه بدور الكويت وبصماتها الرائدة في التعاون على المستوى الاممي مع المنظمات والمؤسسات واصفا سياستها واستراتيجيتها في العمل بأنهما كانا «متوائمتين ومتطابقتين تماما» مع ميثاق الامم المتحدة واجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

واستطرد الشيخ ان البعض يتساءل: لماذا ترى الامم المتحدة في الكويت دولة ذات دور حيوي وفاعل على المستوى التنموي والانساني ونشر السلم والأمن؟ موضحا انه بالرغم من صغر الرقعة الجغرافية للكويت الا انها كبيرة ببصماتها الواضحة في مناطق عدة حول العالم ودورها الرائد في تكريس ثقافة الحوار لنشر السلام وتحقيق الأمن والتقارب بين الفرقاء.

وأشاد بالخط الدبلوماسي الذي وضعته الكويت لسياستها المتمثل في الدبلوماسية الوقائية ودبلوماسية الحوار ونشر السلام والتقارب بين الشعوب والوقوف على مسافة واحدة من كل الفرقاء لكي تستطيع النجاح في ايصال وكسب احترام كلمتها من الدول المختلفة.

ورأى ان الكويت عبر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للعامين (2018-2019) قامت بجهود كبيرة وحثيثة نحو المناقشة والحوار بغية تحقيق السلم والأمن في فلسطين وسورية ومناطق اخرى حول العالم.

وأشار الشيخ الى حرص الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كافة زياراته «المكوكية» الى نيويورك على الالتقاء بالأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس لاجراء حوار مثمر وبناء وتبادل الرؤى حول تحقيق السلم والأمن الدوليين انطلاقا من دور وعضوية الكويت في مجلس الأمن.

ورأى انه على مستوى حفظ الأمن كانت الكويت حاضرة بقوة في مجلس الأمن بدورها الريادي في نشر ثقافة السلام والحوار اضافة الى حضورها الواضح على المستوى الإنساني ممثلة في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ووزارة الخارجية ومؤسساتها المختلفة.

وأضاف ان تلك المؤسسات عملت باتجاه دعم احترام حقوق الانسان وفرص السكان حول العالم في ايجاد بيئة وحياة آمنة لاسيما بالمساهمات والدعم التنموي الذي يقدمه (صندوق التنمية الكويتي) في اكثر من 104 دول حول العالم.

وذكر ان تجربة عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن واضحة بكل جوانبها اذ ارست خلال هذه الفترة «النموذجية» مبدأ غير مسبوق في حسن الجوار والفروسية العربية بالفكر القديم التي لا نجدها في هذا الزمن لكن سطرها سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد قائد العمل الإنساني.

واعتبر الشيخ ان استضافة الكويت مؤتمرا دوليا لاعادة اعمار العراق يمثل خطوة كبيرة ومزيدا من مد يد التعاون ما يدل على ان الدبلوماسية والمنهج الكويتي ينشد السلام ومساعدة الآخرين على التنمية والاستقرار.

وأضاف انه بعد مرور عام على المؤتمر نظمت الكويت بالتعاون مع الولايات المتحدة زيارة لمجلس الأمن بكامل الاعضاء الى الكويت والعراق لوضع رؤية حول كيفية وضع نتائج المؤتمر نحو التنفيذ ووضع حلول للمعوقات كي تنجز الدول الاعضاء ما التزمت به.

ولفت إلى دور الكويت في اعتماد قرارات ذات طابع إنساني داخل مجلس الأمن للحفاظ على الاطفال والنساء من التأثر بالنزاعات في سورية والقرارات الخاصة بغزة وسورية واليمن وغيرها من القرارات التي تبنتها بالتعاون مع دول اخرى وكان لها موضع الإقرار.

