الأولى

أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم للمنظمة لدى الكويت د. طارق الشيخ أمس أن الكويت بمؤسساتها الدبلوماسية شكلت قوة وثقلا في مجلس الامن الدولي عبر دورها الريادي ونشرها ثقافة السلام والحوار، مشيرا إلى أن تجربة عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الامن واضحة بكل جوانبها إذ ارست خلال هذه الفترة «النموذجية» مبدأ غير مسبوق في حسن الجوار والفروسية العربية بالفكر القديم التي لا نجدها في هذا الزمن لكن سطرها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قائد العمل الإنساني.

وقال الشيخ في لقاء مع «كونا» بمناسبة يوم الأمم المتحدة الذي يصادف الـ 24 من أكتوبر سنوياً ان الكويت اعتمدت ميثاق المنظمة نهجا لسياستها واستراتيجيتها وقدمت رؤيتها ودبلوماسيتها بصورة احترمها كل أعضاء مجلس الأمن.

وذكر أن الأمم المتحدة بسكرتاريتها وخاصة هيئة مكتب الأمين العام ترى ان الكويت من الدول النموذجية في التعاون من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية ونشر قيم العدالة وأظهرت احتراما بالغاً لميثاق الامم المتحدة. وبين ان الكويت من الدول التي تبنت الميثاق الأممي بكل جوانبه في عملها لاسيما دبلوماسيتها التنموية والإنسانية وسعت بصورة حثيثة للتعاطي مع كل التوصيات التي يقدمها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات والمجالس التابعة. ونوه بدور الكويت وبصماتها الرائدة في التعاون على المستوى الاممي مع المنظمات والمؤسسات واصفا سياستها واستراتيجيتها في العمل بأنهما كانا «متوائمين ومتطابقين تماما» مع ميثاق الأمم المتحدة واجندة التنمية المستدامة لعام 2030. واستطرد الشيخ ان البعض يتساءل: لماذا ترى الأمم المتحدة في الكويت دولة ذات دور حيوي وفاعل على المستوى التنموي والانساني ونشر السلم والامن، موضحا انه بالرغم من صغر الرقعة الجغرافية للكويت الا أنها كبيرة ببصماتها الواضحة في مناطق عدة حول العالم ودورها الرائد في تكريس ثقافة الحوار لنشر السلام وتحقيق الامن والتقارب بين الفرقاء. وأشاد بالخط الدبلوماسي الذي وضعته الكويت لسياستها المتمثل في الدبلوماسية الوقائية ودبلوماسية الحوار ونشر السلام والتقارب بين الشعوب والوقوف على مسافة واحدة من كل الفرقاء لكي تستطيع النجاح في ايصال وكسب احترام كلمتها من الدول المختلفة. ورأى ان الكويت عبر عضويتها غير الدائمة في مجلس الامن الدولي للعامين (2018-2019) قامت بجهود كبيرة وحثيثة نحو المناقشة والحوار بغية تحقيق السلم والامن في فلسطين وسورية ومناطق اخرى حول العالم. ورأى انه على مستوى حفظ الامن كانت الكويت حاضرة بقوة في مجلس الامن بدورها الريادي في نشر ثقافة السلام والحوار اضافة الى حضورها الواضح على المستوى الإنساني ممثلة في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ووزارة الخارجية ومؤسساتها المختلفة.