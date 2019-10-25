الأولى

غص ديوان الوزير والنائب السابق عادل الجارالله الخرافي برموز كويتية تمثل كل الوان الطيف السياسي، وتجمع بين النواب الحاليين والسابقين، وتضم عددا من اعضاء الحكومات السابقة.

المشهد كان رائعاً عكس روح التآلف الكويتي، واكد ان الكويت فوق الجميع، وان مصلحتها فوق كل المصالح، وقبل كل التيارات والتوجهات. «اللَّمة» الكويتية التي ضمها الديوان كانت مرآة صادقة عكست اهتمامات الشعب واولويات المواطنين التي عبر عنها نواب حاليون وسابقون اذ اجمعوا على ان وحدة الكويتيين والتفافهم حول القيادة، وحرصهم على الوحدة الوطنية هي الحصن المنيع التي تقي البلاد وتصونها من تداعيات ما يحدث حولها من فتن واختلافات يشهدها القريب والبعيد. (طالع ص 06-04)

وذهب الحضور الى ان كثرة الاستجوابات والتعسف في استخدام تلك الاداة الدستورية الراقية تؤثر سلبا على انطلاق عملية التنمية، وتؤخر الانجاز، وربما تضعف ما في نفوس الغيورين من ثقة في اداء الحكومة والبرلمان معاً.

ودعا الحضور بمختلف انتماءاتهم السياسية الى توطيد العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة مؤكدين ان الكل في قارب واحد، وان النجاح لن ينسب الى فرد بعينه، بل سيكون بفضل تضافر الجهود، والبعد عن وضع أي عراقيل او عقبات في طريق البناء.

وفي هذا الصدد، قال الوزير السابق عادل الخرافي ان الكويت تنعم بقائد حكيم اكسبها مكانة عالمية مرموقة هو سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي كفل الحريات، ولم يحجر على رأي، مشيرا الى ان وجود الكويت وسط وضع اقليمي صعب يستدعي من المواطنين كافة الحذر الكامل في ممارساتهم السياسية من اجل الحفاظ على الامن العام، وعلى ما حققه سمو الامير للبلاد من سمة طيبة في جميع انحاء العالم، ولفت الخرافي الى ان تنوع الحضور تحت سقف ديوانه يعد تعزيزا راقيا للوحدة الوطنية المتأصلة في نفوس الكويتيين.

وفي كلماتهم المعبرة اكد الحضور ان علاقة الحكومة والمجلس الحاليين ليست متوازنة وان كثرة الاستجوابات دليل على اخفاقات حكومية ادت الى تذمر شعبي، كما اشاروا الى وعي الشعب الذي لا تنطلي عليه المزايدات التي باتت مكشوفة، ولا تشده الاستجوابات التي لا تحقق شيئا للوطن والمواطن، وليست الا جعجة بلا طحين لان غالبيتها اما مفرَّغ من المحتوى وإما تصفية لحسابات.

ودعا النواب السابقون والحاليون ممن حضروا اللقاء الى التهدئة بين المجلسين بعدما شاب اداءهما بعض الشد والتشنج، خصوصا ان عمر البرلمان اوشك على الانتهاء.