الأولى

أعلنت مجموعة البنك الدولي ان الكويت جاءت ضمن قائمة الـ 10 دول الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال في العالم من بين 190 دولة.

وأشار البنك الدولي إلى أن هذا الترتيب يأتي بفضل برنامج إصلاح شامل بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد 2035 كويت جديدة. (طالع ص 9)،

ومن جانبه، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان دخول الكويت في قائمة الدول العشر الاكثر تحسنا وحصولها على المركز 83 في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال وفق تقرير البنك الدولي يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية.

واضاف الروضان ان تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي يشير إلى أن مجموع النقاط لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت تحسن بشكل واضح ايضا خلال 2020 في مركز ممارسة بدء اعمال النشاط التجاري الخاص بوزارة التجارة والصناعة حيث حققت المركز 82.

من جانبها، أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن الكويت سجلت ارتفاعاً في رصيدها في «مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020» بمقدار + 4.80 نقاط إلى 67.40 مقارنة مع رصيد 62.60 «معدل» في مؤشر 2019، حيث جاءت الكويت في الترتيب 83 عالميا من أصل 190 دولة دخلت المؤشر.