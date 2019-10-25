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بيروت - الوكالات: طالب الرئيس اللبناني ميشال عون امس المتظاهرين الذين يشلون البلاد منذ أسبوع احتجاجا على أداء السلطات بارسال ممثلين عنهم للقائه في دعوة رفضها سريعا الشارع المتمسك برحيل الطبقة السياسية برمتها بينما رحب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بتلميح عون في كلمته المتلفزة الى امكانية اجراء تعديل وزاري.

وفي أول تعليق له منذ بدء التظاهرات، أبدى عون استعداده لاجراء «حوار بناء» مع ممثلين عن المتظاهرين، «يحملون هواجسكم، والاستماع تحديداً الى مطالبكم، وتسمعون بدوركم من قبلنا مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي». وفي موقف لافت، أقرّ عون الذي يحظى تياره السياسي وحلفاؤه بأكثرية وازنة في الحكومة أنه «أصبح من الضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعاً من خلال الأصول الدستورية المعمول بها»، في ما يبدو على الأرجح دعوة الى اجراء تعديل وزاري.

وردّ الحريري في تغريدة على تويتر على دعوة عون وقال «اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية ورحبت بدعوته الى ضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها».

ورغم اقرار السلطات خطة اصلاح «جذرية» الاثنين الا أنها لم تتمكن من احتواء غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية وسوء ادارتها للأزمات الاقتصادية وفسادها وعجز الحكومات المتلاحقة عن تحسين البنى التحتية والخدمات الرئيسة. وردا على مطالبة مئات آلاف المتظاهرين من كل المناطق اللبنانية بـ«اسقاط النظام»، توجه عون في خطابه الذي بثته شاشات التلفزة المحلية، اليهم بالقول «النظام، أيها الشباب، لا يتغيّر في الساحات». وأضاف «صحيح أن نظامنا بات بحاجة الى تطوير، لأنه مشلول منذ سنوات وهو عاجز عن تطوير نفسه، ولكن هذا الأمر لا يحصل الا من خلال المؤسسات الدستورية».

ولم تلق دعوة عون، وفق تعليقات أولية صادرة عن متظاهرين في وسط بيروت، ترحيباً. وردّ جاد الحاج، طالب هندسة ميكانيك، على كلمة عون بالقول «نريد أن يرحل وينتهي هذا العهد وأن يرحلوا جميعاً». وتابع باللغة العامية «كلُّن يعني كلُّن، والرئيس واحد منّن» مضيفا «نحن مستمرون في الشارع، ونريد تحقيق التغيير».